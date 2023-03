France-Pays-Bas: Mbappé dépasse Benzema, Griezmann met fin à 16 matchs de disette

Auteurs d'un début de match tonitruant face aux Pays-Bas, vendredi au Stade de France pour le coup d'envoi des qualifications pour l'Euro 2024, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, marqué des buts importants pour leur carrière sélection.

Antoine Griezmann a mis fin à une série de 16 matchs sans marquer en équipe de France, vendredi contre les Pays-Bas, inscrivant son 43e but en équipe de France. Trois jours après son 32e anniversaire, le meneur de jeu de l'Atlético Madrid a enfin retrouvé le goût du but sous le maillot bleu, en ouverture des qualifications à l'Euro 2024 à Saint-Denis. Il a marqué dès la deuxième minute, servi par Kylian Mbappé.



Son dernier but remontait au 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan (8-0) et il avait traversé la Coupe du monde 2022 sans marquer, à un poste plus reculé. Troisième meilleur buteur français de l'histoire, derrière Olivier Giroud (53 buts) et Thierry Henry (51), Griezmann compte désormais 43 buts au soir de sa 118e sélection, la 75e d'affilée (record).

Mbappé à trois buts de Platini

Pour son premier match avec le brassard de capitaine, Kylian Mbappé a lui aussi fait trembler les filets. Deux fois. Après sa passe décisive, il a inscrit le 3e but des Bleus. Servi par Aurélien Tchouameni et profitant d'une superbe feinte de Randal Kolo Muani, le joueur du PSG n'a laissé aucune chance à Cillessen. Grâce à ce 37eme but, Mbappé a rejoint Karim Benzema à la 5eme place des meilleurs buteurs en sélection. La star du PSG s'est offert un doublé en fin de match sur une action individuelle. Avec 38 buts, il laisse Benzema derrière lui et n'est plus qu'à trois réalisations de Michel Platini.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Olivier Giroud: 53 buts (120 sélections, depuis 2011).

2. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

3. Antoine Griezmann: 43 buts (118 sélections, depuis 2014).

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5. Kylian Mbappé: 38 buts (67 sélections, depuis 2017).

6. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

7. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

8. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

9. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960).

. Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994).