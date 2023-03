Equipe de France: Mbappé meilleur buteur de l'histoire des Bleus dès 2024 ?

Auteur d'un doublé vendredi soir contre les Pays-Bas (4-0), Kylian Mbappé a encore grappillé du terrain sur Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Avec 38 réalisations, le joueur du PSG - s'il poursuit sur ce rythme - est en bonne voie pour doubler l'attaquant milanais d'ici à l'été 2024.

Le nouveau capitaine des Bleus a fait une entrée fracassante, vendredi soir, dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection tricolore. Avec désormais 38 réalisations au compteur, Kylian Mbappé a profité du carton des Bleus face aux Pays-Bas (4-0) lors des éliminatoires de l'Euro 2024 pour doubler Karim Benzema. Ne restent plus que quatre hommes devant lui au classement : Michel Platini (41 buts), Antoine Griezmann (43), Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (53).

1,11 but par match depuis l'Euro 2021 pour Mbappé

De l'avis général, ce n'est plus qu'une question de temps avant de voir l'avant-centre de 24 ans trôner tout en haut. Mais combien de temps exactement ? En se fiant aux statistiques du joueur du PSG depuis l'Euro 2021, on se rend compte que cela pourrait intervenir assez rapidement. Depuis l'élimination face à la Suisse en 8es de finale de l'Euro 2021, Mbappé a inscrit 21 buts en 19 matchs disputés sous le maillot des Bleus, soit un ratio d'1,11 but par match.

Il a atteint la barre des 38 réalisations, soit 15 de moins que le buteur de l'AC Milan. Si Olivier Giroud, dont le ratio est de 0,64 but par match depuis l'Euro 2021 (7 buts en 11 matchs), ne marque plus avec les Bleus, il faudrait donc - avec le même rythme et sans absence - 14 matchs avant de voir Mbappé le rattraper.

D'ici la fin de l'année 2023, l'équipe de France doit encore disputer sept rencontres : face à l'Irlande (27 mars), Gibraltar (16 juin), la Grèce (19 juin), l'Irlande (7 septembre), les Pays-Bas (13 octobre), Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre).

Le capitaine des Bleus intronisé meilleur buteur de l'équipe de France durant l'Euro 2024 ?

Cela repousse l'échéance à 2024. Pour le moment, le calendrier des Bleus pour l'an prochain n'est pas encore connu. Mais si l'on jette un coup d'oeil au calendrier international, on constate qu'une trêve internationale est prévue du 18 au 26 mars. Deux matchs pourraient ainsi être organisés. Autre précision, la Ligue 1 se terminera le 18 mai 2024, alors que l'Euro ne débutera que le 14 juin. De quoi laisser penser que des matchs de préparation pour la compétition seront au programme des hommes de Didier Deschamps dans ce laps de temps.

Si l'on s'en tient au calcul préalablement réalisé, le capitaine Mbappé aurait donc de bonnes chances de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France pendant la phase de groupes de l'Euro - ou, tout du moins, pendant la compétition.

Cela exclut, encore une fois, les possibles blessures qui pourraient toucher l'international tricolore, tout comme un festival de buts face à des nations plus modestes comme Gibraltar (200e au classement Fifa). De la même manière, il est fort probable qu'Olivier Giroud, même s'il ne sera peut-être plus un titulaire en puissance à l'avenir avec l'émergence de talents comme Randal Kolo Muani, améliore sa marque de quelques buts, et repousse ainsi l'échéance. Mais la fin de l'histoire semble connue.

Après l'Euro, les Jeux olympiques - que le numéro 10 tricolore rêve de disputer à la maison - auront lieu (mais ne comptent pas pour les réalisations en équipe de France A), avant le retour de la Ligue des nations à partir de septembre 2024.