France-Espagne: Benzema raconte son "golazo" monstrueux qui a tout changé

Un moment de grâce. Karim Benzema a signé un incroyable but ce dimanche, en finale de Ligue des nations, pour égaliser en faveur de l'équipe de France face à l'Espagne à San Siro. Alors que la Roja venait tout juste d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Mikel Oyarzabal (64e minute), l'attaquant du Real Madrid a remis les Bleus d'équerre tout de suite... et presque tout seul.

Le bijou de Benzema avec les Bleus en Ligue des nations © Capture écran M6

Le point de bascule pour les Bleus

Sur une action lancée par Paul Pogba, Kylian Mbappé décale Karim Benzema à gauche. L'ancien joueur de l'OL fixe Cesar Azpilicueta pour ensuite armer et enrouler une frappe du droit monumentale, depuis le coin de la surface de réparation. Le ballon, effleuré du bout des doigts par Unai Simon, termine en lucarne (66e minute). Une égalisation salvatrice.

D'autant que les Espagnols se sont effondrés derrière, percés en contre par des Bleus bien plus en verve et qui ont trouvé de nouveau la faille par Kylian Mbappé à la 80e. Le jour et la nuit avec la première période des joueurs de Didier Deschamps, qui n'avaient frappé qu'une seule fois au but (sans cadrer) dans le premier acte.

Benzema: "Quand j’ai frappé, j’ai su que ça allait rentrer"

Après la victoire, Karim Benzema a raconté ce but avec modestie, comme toujours. "C’est un geste que je répète souvent aux entrainements, mais plutôt au ras du poteau. Là, à l’échauffement, j’en ai déjà mis pas mal. Au moment où je rentre sur mon pied droit, j’essaye de cadrer. Il y a toujours de la réussite. Quand j’ai frappé, j’ai su que ça allait rentrer. Mais je ne pouvais pas dire que ça allait finir en pleine lucarne."

Enfin titré avec les Bleus, l'attaquant du Real ressent évidemment "beaucoup de fierté". "C'est le premier (titre) pour moi en équipe de France. Je suis très fier, très content, surtout après deux très beaux matchs de très haut niveau. Je suis très content pour toute l'équipe et personnellement, vraiment fier."