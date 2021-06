Equipe de France: pourquoi Karim Benzema joue avec un bandage à la main droite

En équipe de France comme au Real Madrid, Karim Benzema joue systématiquement avec un bandage à la main droite. La faute à une fracture d'un doigt mal soignée en 2019.

Les suiveurs du Real Madrid y sont désormais habitués. Mais pour ceux qui regardent essentiellement l'équipe de France, et qui ont assisté dernièrement au grand retour de Karim Benzema chez les Bleus, c'est sans doute une nouveauté. En club, comme en sélection, l'avant-centre tricolore joue systématiquement avec un bandage autour de la main droite. C'était le cas contre l'Allemagne mardi en ouverture de l'Euro, c'était le cas contre la Bulgarie en match amical, et lors de chaque rencontre depuis maintenant deux ans et demi.

Pour comprendre pourquoi, retour au 13 janvier 2019. Ce jour-là, lors d'un match entre le Betis et le Real Madrid à Séville, "KB9" se fracture l’auriculaire après un choc avec le défenseur adverse Marc Bartra. Le buteur français grimace de douleur, et doit céder sa place.

Karim Benzema après sa blessure contre le Betis © Icon Sport

Opération repoussée, puis os consolidé

Après cet incident et les premiers examens, le staff médical du Real préconise une opération pour réparer et redresser le doigt. Problème: l'intervention chirurgicale entrainerait entre trois et quatre semaines d'absence, et le club merengue n'est pas au mieux. Santiago Solari, entraîneur d'alors, fait comprendre qu'il a besoin de son avant-centre: "Karim a cette blessure à un doigt, comme vous le savez, mais nous pensons que ce n’est pas un problème pour qu’il pratique son métier de footballeur", lâche à l'époque le technicien. En bon soldat, Karim Benzema refuse donc l'opération, et termine la saison avec une attelle au niveau du petit doigt, le tout maintenu par un solide bandage. Qu'il n'enlèvera plus...

Quelques mois plus tard, le joueur s'en va consulter des chirurgiens orthopédiques pour définitivement régler le problème, mais ces derniers constatent que l'os de Benzema s'est déjà consolidé. Mal, semble-t-il, puisque l'ancien Lyonnais a toujours des séquelles - une grosse bosse sur l'auriculaire.

Depuis, KB9 se fait donc toujours bander la main pour atténuer la douleur, et s'éviter un choc violent lors d'un duel. Une routine un peu contraignante, mais qui semble lui porter bonheur, vu ses performances ces dernières saisons.