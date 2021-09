Equipe de France: quand Courbis se lâche sur Deschamps et les Bleus

Présent dans l'After ce dimanche, Rolland Courbis n'a pas mâché ses mots envers l'équipe de France, qui doit affronter la Finlande ce mardi à Décines.

Rolland Courbis avait beaucoup de choses à dire. Au lendemain du match nul des Bleus contre l'Ukraine (1-1), il a livré son ressenti sur la situation actuelle des Bleus dans une longue tirade dont il a le secret. Pour lui, les difficultés des Bleus s'expliquent en grande partie par le système en 4-3-3 déjà utilisé par les Bleus lors de la Coupe du monde victorieuse de 2018.

"A chaque fois, Didier nous remet son 4-3-3, pas plus tard que notre Coupe du monde. En 2018, nous avons un sélectionneur qui connaît son effectif de A à Z, avec ses qualités et ses défauts, et nous avons besoin d'un 4-3-3 ridicule? Contre l'Australie, nous mettons un 4-3-3 avec Griezmann, Mbappé et Dembélé qui arrivent à faire quatre passes entre eux en 94 minutes. Nous changeons vite, sans expliquer aux joueurs ce qu'il faut faire ou ne pas faire. [...] Puis un match extraordinaire, qui te fait sentir que tu peux gagner la Coupe du monde contre le Danemark où il y a un 0-0 magnifique. Tout le monde s'embrasse dans les vestiaires. On va jouer contre une pauvre équipe d'Argentine, la pire équipe depuis ces 40 dernières années. Mais compte tenu de notre solidité défensive, nous faisons un magnifique 4-3, avec le but miraculeux de la Coupe du monde [...] Finalement, cette équipe solide n'en prend que trois contre les Argentins qui sont horribles. On frise la correctionnelle avec un tir qui frôle le but à la 94e minute. La modeste réflexion que j'ai fait après France-Suisse, c'est quoi la différence avec l'Argentine, qui était un match référence de nos champions du monde?"

Le 4-2-3-1, seule formule gagnante ?

Malgré un cinquième match nul consécutif en Ukraine, Rolland Courbis se veut optimiste, alors que les Bleus doivent affronter la Finlande ce mardi au Groupama Stadium. "La deuxième mi-temps contre l'Ukraine était moins mauvaise que la première, avec quelques joueurs de haut niveau, dans une organisation meilleure que le 4-3-3 catastrophique. Peut-être que la deuxième mi-temps d'hier (samedi) était la construction d'une victoire indispensable. Maintenant, il faut se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, parce qu'on n'a pas eu la chance de tomber contre les Îles Féroé, Malte, Chypre, mais contre des équipes qui ont du football."

Pour coach Courbis, la solution pour l'emporter est de jouer en 4-2-3-1, "la seule organisation qui a permis à notre équipe de France de faire des résultats surprenants. Pour ceux qui pensent que la chance ne nous a pas abandonnée, ce n'est pas Didier Deschamps qui est devenu malchanceux. Didier Deschamps est devenu normal et il va peut être redevenir chanceux." Chance ou pas, l'équipe de France n'a pas le droit à l'erreur ce mardi, sous peine de voir la Finlande se rapprocher dangeureusement de la première place du groupe.