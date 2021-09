Équipe de France: ce que Deschamps a dit aux Bleus à la mi-temps pour les relancer

Accrochés en Ukraine (1-1), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, samedi, les joueurs de l’équipe de France n’ont pas convaincu Didier Deschamps, qui leur a fait savoir à la pause.

Sale temps pour les Bleus. Dans un match à sa portée, l’équipe de France n’a pas réussi à l’emporter (1-1) en Ukraine, ce samedi, pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022. C’est le cinquième match nul de rang pour les hommes de Didier Deschamps, méconnaissables défensivement, et pour qui le mal semble profond. Le sélectionneur n’a pas été rassuré par les siens et l’a fait savoir lors de son discours de la mi-temps.

Une partie de ses propos a été enregistrée en vidéo et publiée sur le compte Twitter officiel des Bleus. "Allez les mecs, oh !", le voit-on s'écrier lors de la rentrée aux vestiaires, alors que son équipe est menée, après un joli pétard de Mykola Chaparenko (1-0, 44e). "On a 45 minutes pour faire ce qu’il faut pour aller la chercher… Ça demande plus d’énergie, plus de détermination." Deschamps avait légèrement surpris avec son onze de départ, faisant tourner par rapport au nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) et alignant Kurt Zouma, Aurélien Tchouaméni et Anthony Martial. Des changements qui n’ont pas tous convaincus, le dernier nommé étant en difficulté en première période.

"De l'orgueil" demandé par Stéphan

Avant le retour sur le terrain, c’est Guy Stéphan, qui a essayé de trouver les mots pour remobiliser les joueurs. "Allez, c’est l’heure, les gars. De l’orgueil !", a encouragé l’adjoint de Deschamps, en poste depuis 2012. Des mots auxquels Hugo Lloris, capitaine de l’équipe, a fait écho juste après. "Allez les mecs, on y va, a renchéri le gardien de Tottenham. Le banc, (soyez) prêts les mecs, on a besoin de vous aussi."

Les encouragements ont rapidement fait effet. Cinq minutes plus tard, les Bleus égalisaient par l’intermédiaire d’Anthony Martial. Mais ils n’ont pas réussi à aller chercher la victoire par la suite, malgré un poteau de Moussa Diaby. "Ce n'est pas le résultat que l'on voulait venir chercher. Le match nul, on va s'en contenter", a déclaré Didier Deschamps. Un meilleur visage, dans le jeu comme en termes de résultats, est attendu dès mardi à Lyon, face à la Finlande (20h45).