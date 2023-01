Equipe de France: quand Dembélé promet de se venger de Mbappé

Dans une séquence mise en ligne sur les réseaux sociaux de l’équipe de France, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé se chamaillent pendant un massage du premier dans un climat bon enfant même si la star du Barça promet à celle du PSG qu’elle se vengera.

Il régnait une ambiance légère au sein de l’équipe de France pendant la Coupe du monde. Les joueurs et le staff l’ont régulièrement répété en conférence de presse, tout comme les suiveurs des Bleus. Cela semblait également sincère sur les images de joie du vestiaire partagées sur les réseaux sociaux de l’équipe de France après les victoires. Même si ces scènes sont savamment choisies par le service de communication, elles illustrent tout de même le degré de complicité entre certains joueurs.

C’est notamment le cas de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux hommes sont proches et se chambrent régulièrement, comme le montre une nouvelle séquence diffusée sur le compte Instagram de l’équipe de France. Alors qu’il est allongé sur le ventre en train de se faire masser devant le résumé du match Brésil-Suisse (1-0), Dembélé adresse une petite tape sur les jambes de Mbappé présent debout devant lui. "Hey, arrête de taper comme ça", lance l’attaquant du PSG avant de répliquer avec plusieurs légères "claques" amicales derrière la tête de son équipier, hilare.

"Wallah que je vais me venger!"

"Wallah que je vais me venger, lui promet Dembélé. Wallah que je vais me venger. Je vais me venger!" "Tu pardonnes?", lui demande Mbappé en lui reprochant d’étaler ses affaires. "Non, je ne pardonne pas", lui lance Dembouz.

L’heure de la vengeance aura peut-être lieu en mars prochain, date du prochain rassemblement de l’équipe de France lors duquel les Bleus affronteront les Pays-Bas (le 24 au Stade de France) avant de se déplacer en Irlande (le 27) pour les qualifications de l'Euro 2024. Dembélé et Mbappé ont souvent figuré sur des scènes diffusées sur les réseaux sociaux de l’équipe de France. Dans le documentaire diffusé par TF1 au lendemain de la finale de la Coupe du monde perdu face à l'Argentine (3-3, 4 tab 2), Mbappé avait chambré le travail défensif de Dembélé après la victoire contre la Pologne en 8es de finale (3-1).

"Il fait peur aux défenseurs, il fait reculer le bloc adverse quand ils savent qu'il est là, lançait Mbappé. Ça fait du bien. En plus, il défend en ce moment, t'as vu? Un peu! En première mi-temps, il n'a pas trop défendu... C'est venu beaucoup de ton côté!" Dembélé lui avait alors répondu: "le coach me fait des câlins tellement je défends, eh oui frère!"