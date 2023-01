Lens-PSG: "je pensais avoir le ballon…", Gradit explique sa grosse faute sur Mbappé

Jonathan Gradit, défenseur de Lens, est revenu sur a grosse faute commise sur Kylian Mbappé, dimanche lors de la victoire de son équipe face au PSG (3-1). Il reconnaît avoir été surpris par l’accélération de son adversaire.

Lens s’est offert un succès de prestige face au PSG (3-1), dimanche dans le choc au sommet de la 17e journée de Ligue 1 en récitant à la perfection son plan de jeu collectif. Les Lensois ont aussi musclé les débats pour réduire le rayonnement de ses adversaires à l’image de Jonathan Gradit, coupable d’une grosse faute sur Kylian Mbappé en toute fin de première période (45e+1). Le défenseur lensois a attrappé la cheville gauche de l’international français au démarrage d’un déboulé sur le côté gauche. Un geste qui a tendu les esprits et provoqué une grosse frayeur dans les rangs parisiens. Mbappé s’est finalement relevé après être resté un long moment au sol et Gradit a logiquement été averti.

"Je pensais avoir le ballon, puis il remet un coup de boost"

A l’issue de la rencontre, ce dernier est revenu sur sa mission particulière de contrôler le dernier meilleur buteur de la Coupe du monde en reconnaissant sa responsabilité sur cette action précise. "Il faut toujours le surveiller, c’est impressionnant, confie l’ancien joueur de Tours et de Caen. C’est un grand joueur. Sur mon carton jaune, je pensais avoir le ballon, puis il remet un coup de boost et derrière, j’ai été un peu surpris. C’est un grand joueur et il fallait le surveiller de près. Ça s’est plutôt bien passé, on ne l’a pas trop vu. C’est une bonne soirée, on est content."

Achraf Hakimi, grand ami de Mbappé, a aussi été averti sur cette action pour s’être emporté contre Gradit après son geste. Le défenseur lensois n’en a d’ailleurs pas rajouté, bien conscient de sa faute. Il se projette désormais sur la suite palpitante de la saison alors que Lens, 2e, pointe désormais à quatre longueurs du PSG. De quoi rêver du titre? "Avec l’effectif qu’ils ont…, tempère Gradit en évoquant le PSG. En terme de régularité, ils sont impressionnants. On va jouer notre va-tout jusqu’au bout avec notre force collective incroyable. On a un groupe extraordinaire cette saison. Il faut qu’on continue à faire ce qu’on fait de bien, jouer tous ensemble, ne pas se prendre pour d’autres. On va faire des grandes choses."

La Ligue des champions semble un rêve accessible mais là encore, les Lensois la jouent profil bas. "J’ai envie de vous dire oui mais il y a des équipes plus armées que nous pour jouer la Ligue des champions, ajoute Gradit. Il va falloir être le plus régulier possible et c’est le plus dur dans le football, la remise en question. On va bien savourer ce soir parce que c’était un match attendu par tout le monde. On va savourer avec les copains mais après il y a le match d’Auxerre. Le football, c’est une remise en question." Il y aura d’abord Linas-Monthléry en Coupe de France, puis Strasbourg en Ligue 1. Mais l’émotion semblait trop forte pour Gradit pour ce souvenir avec exactitude du calendrier du Racing.