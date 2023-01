PSG: Mbappé et Hakimi vont avoir quelques jours de repos

De retour très rapidement après la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont bénéficier de quelques jours de repos et devraient notamment manquer le prochain match de Coupe de France contre Châteauroux, vendredi.

Un peu de vacances enfin. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont bénéficier de quelques jours de repos après avoir effectué leur retour avec le PSG aussitôt après la Coupe du monde. Le Français était titulaire dès mercredi contre Strasbourg, dix jours seulement après la finale de la Coupe du monde perdue avec la France contre l'Argentine (3-3, 4 tab 2). Le latéral marocain était lui entré en jeu seulement onze jours après le match pour la troisième place perdu par le Maroc contre la Croatie (2-1). Ils ont tous les deux joué l’intégralité du match à Lens (3-1) dimanche.

De retour le 15 face à Rennes?

Dimanche soir, Christophe Galtier a annoncé que les deux grands amis allaient enfin souffler. "Hakimi et Mbappé vont avoir quelques jours de repos. Le plan était qu'ils puissent jouer ces deux matchs (contre Strasbourg et Lens, ndlr), a confié l’entraîneur sur Amazon Prime Vidéo. Là ils vont récupérer." Ils devraient ainsi manquer le déplacement à Châteauroux, vendredi (21h) pour le 3e tour de la Coupe de France.

Selon L’Equipe, le duo pourrait aussi manquer la réception d’Angers, le 11 janvier (18e journée de Ligue 1) avant de reprendre à Rennes, le 15. Hakimi sera de toute façon suspendu pour le match contre le SCO. Les deux hommes bénéficieraient ainsi de dix jours de repos, comme cela fut accordé à tous les mondialistes de l’effectif, même si rien n’a été publiquement annoncé à ce sujet. Mbappé pourrait profiter de temps libre pour se rendre aux Etats-Unis, comme le laissait entendre L’Equipe la semaine dernière.

Buteur sur penalty face à Strasbourg (2-1), l’international français est resté impuissant à Lens dans une animation offensive privée de Lionel Messi, attendu mardi à Paris, et de Neymar, suspendu pour le déplacement dans le Pas-de-Calais. "Kylian a fait beaucoup d'effort, a salué Galtier en conférence de presse. Même à 3-1, il a montré un très bon état d'esprit. Malheureusement, il n'est pas arrivé à faire la différence parce que ça défendait bien en face, ils se sont bien recroquevillés et regroupés devant leur surface de réparation. Il y avait de moins en moins d'espace. Quand vous êtes face à des blocs bas face à une équipe qui a déjà pris l'avantage, il faut vraiment de la justesse technique, du talent... Meo et Ney n'étaient pas là mais il n'y a pas d'excuses à avoir sur le fait qu'on ait perdu à cause des absents."