Lens-PSG: Mbappé acclamé par les supporters lensois à Bollaert

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé, rentré de la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, a été ovationné par le public du stade Bollaert qui accueille l'affiche de cette 17e journée entre Lens et le club de la capitale ce dimanche soir (20h45).

Accueilli en héros au Parc des Princes mercredi dernier, pour son premier match depuis la finale de la Coupe du monde, où il avait inscrit un triplé et failli offrir la troisième étoile à l’équipe de France, Kylian Mbappé entame sa tournée dans toute la France par une première étape à Lens avec le Paris Saint-Germain, dimanche soir (20h45). Franck Haise l’entraîneur des Sang et Or avait promis qu’un bel accueil serait réservé au prodige de Bondy, promesse a été tenue.

Si l’apparition des Parisiens sur la pelouse a d’abord fourni l’occasion au public lensois de faire monter la température avec des sifflets adressés aux joueurs de Christophe Galtier, Kylian Mbappé a eu droit à un traitement de faveur. De beaux applaudissements et des chants à destination de l’attaquant de l’équipe de France ont couvert les premières manifestations hostiles. Des "Kylian, Kylian, Kylian" sont ainsi descendus des tribunes, Mbappé applaudissant à son tour le public lensois en retour.

"Je crois que les supporters lensois, de Bollaert, ceux qui seront présents, sont des amoureux du football et du jeu", annonçait Franck Haise avant ce sommet de la Ligue 1 entre le leader, le PSG, et son dauphin, le RC Lens. "Nos supporters savent accueillir et nous aussi, on est totalement reconnaissant envers ce que Mbappé a pu faire lors de cette Coupe du monde et pas seulement, déclarait pour sa part le capitaine Seko Fofana. L'image qu'il incarne en dehors du terrain, pour moi, c'est un grand joueur et c'est un plaisir de jouer face à lui."