Equipe de France: que vaut aujourd'hui l'Afrique du Sud, prochain adversaire des Bleus ?

Opposée à l’équipe de France mardi à Lille en amical, l’Afrique du Sud est en pleine reconstruction depuis 2019, date de sa dernière participation à la CAN.

Ce mardi au stade Pierre Mauroy de Lille, l’équipe de France va croiser un adversaire qu’elle n’a plus affronté depuis 12 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela reste un très mauvais souvenir.

Rappelez-vous, le 22 juin 2010, les Bleus de Raymond Domenech et Alou Diarra jouent leur survie dans le groupe A lors du Mondial 2010 face aux Bafanas Bafanas. Malheureusement, ils se prennent les pieds dans le tapis à Bloemfontein (1-2) et sortent par la (très) petite porte. Depuis cette sombre soirée, Hugo Lloris est le seul survivant. De son côté, l’Afrique du Sud a beaucoup changé.

Qui sont les têtes d’affiches des Bafanas Bafanas ?

En 2010, le monde du football se souvient de la frappe majestueuse de Siphiwe Tshabalala contre le Mexique en phase de groupes. Âgé de 37 ans, il a pris sa retraite internationale, tout comme Steven Pienaar, l’ancienne légende d’Everton et autre tête d'affiche de la sélection lors du Mondial à domicile. Aujourd’hui, la relève se nomme Lyle Foster (21 ans, Westerlo), Percy Tau (27 ans, Al-Ahly) et Keegan Dolly (29 ans, Kaizer Chiefs et ancien Montpelliérain). Sur les 23 joueurs convoqués pour ce rassemblement, 18 évoluent dans le championnat national, quatre sont à l’étranger et Siyandu Xulu est même sans club.

La sélection est entre les mains du Belge Hugo Broos depuis le 5 mai 2021. Il s’agit de sa deuxième expérience en tant que sélectionneur après un épisode concluant au Cameroun, où il a remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2017 en battant l’Egypte en finale.

Quel est son classement FIFA ?

Actuellement 68e nation au classement FIFA, l’Afrique du Sud continue de stagner autour de la 70e place (68e en 2021, 71e en 2019 et 2020). Une place bien lointaine du 16e rang occupé par les Bafanas Bafanas en 1996, quelques semaines après leur victoire lors de la Coupe d’Afrique des nations. Avant d’affronter les Bleus, la sélection reste sur un match nul face à la Guinée (0-0) et sur une nouvelle non-qualification pour la Coupe du monde, après avoir terminé deuxième de son groupe derrière le Ghana (13 pts), seulement battu à la différence de buts particulière pour une réalisation.

Quels résultats dans les grandes compétitions ?

Il faut remonter à 2019 pour trouver la trace d’une participation à une grande compétition, lors de la CAN en Egypte, en atteignant les quarts de finale face au Nigeria (2-1). Depuis 2010, les Bafanas Bafanas ont atteint les quarts de finale de la CAN 2013 à domicile, puis le 1er tour en Guinée Equatoriale en 2015.

En Coupe du monde, l’Afrique du Sud a participé à trois phases finales (1998, 2002 et 2010), pour trois éliminations au 1er tour. L’été dernier, les joueurs d’Hugo Broos ont remporté leur 5e Coupe COSAFA (Conseil des associations de football en Afrique Australe) aux tirs au but face au Sénégal (0-0, 5-4 TAB).

Cette affiche face aux champions du monde sera la 5e de l’histoire entre les deux équipes. Les Bleus sont pour l’instant devant aux confrontations (deux victoires, un nul et une défaite).