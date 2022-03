Equipe de France: Maignan devrait être titulaire face à l'Afrique du Sud

Didier Deschamps avait annoncé dès le début du rassemblement des Bleus vouloir donner du temps de jeu au plus grand nombre. Cela concernera également les gardiens. Mike Maignan devrait débuter la rencontre face à l’Afrique du Sud, à Lille, dans un stade où il a explosé.

Près d'un an et demi après sa seule apparition avec l'équipe de France, Mike Maignan devrait à nouveau porter le maillot des Bleus ce mardi. Pour le deuxième match amical de ce rassemblement du mois de mars, le portier de l'AC Milan va en principe remplacer Hugo Lloris dans les cages pour défier l'Afrique du Sud en amical (21h15).

Mike Maignan, qui avait fait ses débuts en novembre 2020 lors d'une large victoire face à l'Ukraine (7-1), évoluera dans une enceinte qu'il connaît bien, au Stade Pierre-Mauroy, lui l'ancien joueur du LOSC. Champion de France la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, il s'est ensuite envolé en Italie, remplaçant Gianluigi Donnarumma parti du côté du PSG.

Maignan s'est bien adapté à Milan

La doublure de Hugo Lloris chez les Bleus n'a eu aucun mal à s'adapter à sa nouvelle vie. L'AC Milan trône après 30 journées en tête de Serie A et le joueur de 26 ans n'a encaissé que 27 buts en 30 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il s'était blessé à la mi-octobre mais l'intérimaire Ciprian Tătăruşanu a retrouvé le banc depuis le retour à la mi-novembre de Maignan.

Didier Deschamps avait annoncé dès le début de ce rassemblement de mars vouloir donner du temps de jeu au plus grand nombre. Les nouveaux Jonathan Clauss, William Saliba et Christopher Nkunku ont déjà connu leur première face à la Côte d'Ivoire, où Olivier Giroud a lui marqué pour son retour. Le sélectionneur des champions du monde va donc avoir l'occasion de tester sa doublure, sans doute amenée à prendre la succession de Lloris dans un futur plus ou moins proche.