Equipe de France: Rothen appelle à ne pas convoquer Zouma lors de la prochaine liste

Après la publication d'une vidéo dans laquelle il est filmé en train de frapper son chat, Kurt Zouma ne doit pas être appelé lors du prochain rassemblement de l'équipe de France, selon Jérôme Rothen.

Il appelle à "marquer le coup". Pour Jérôme Rothen, Kurt Zouma, au cœur d’une énorme polémique après la publication d’une vidéo dans laquelle il apparaît en train de frapper son chat, doit être sanctionné par la Fédération française de football et ne pas être convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus programmé en mars (matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud les 25 et 29 mars).

"Il ne faut pas l’appeler lors de la prochaine sélection. C’est un acte de cruauté, on ne peut même pas regarder la vidéo jusqu’au bout tellement c’est violent... C’est du sadisme, et en plus on entend des rires sur cette vidéo. Quand tu es en équipe de France, tu as des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. Il va contre les valeurs de la France", a souligné le membre de la Dream Team RMC Sport ce mercredi dans son émission "Rothen s’enflamme".

Rothen ne veut pas "une radiation à vie"

Zouma, onze sélections avec l'équipe de France, faisait partie du dernier rassemblement des Bleus en novembre. Il figurait aussi dans la liste des joueurs retenus l'été dernier pour l'Euro mais n'avait pas disputé le moindre match. "Quand tu fautes, tu dois être puni et condamné, a insisté Rothen. Je ne parle pas d’une radiation à vie de l’équipe de France. Il a fait une faute très grave. Il peut se rendre compte et être sensibilisé. Je pense que la FFF doit prendre ce dossier très au sérieux. La balle est dans le camp de Noël Le Graët. Il faut du courage et annoncer que Kurt Zouma ne représentera pas l’équipe de France lors de la prochaine sélection. Didier Deschamps a une équipe à mettre en place sportivement, il ne va pas regarder à côté."

Une sanction de la FFF à l’encontre de Zouma n’est visiblement pas à l’ordre du jour. Dans une déclaration écrite transmise à l'AFP, Le Graët a dénoncé "un acte de maltraitance évidemment choquant", tout en saluant les excuses d'un "garçon connu pour être respectueux". "J'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas", a appuyé le patron de la FFF, sans évoquer de mesure vis-à-vis du défenseur de West Ham alors que des associations de défense des animaux ont écrit à la Fédération pour réclamer "une sanction rapide et exemplaire" sur le plan sportif.