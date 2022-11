Boycott ou pas, les audiences "record du match de l'Équipe de France sont-elles si bonnes que ça?

Si TF1 se réjouit à juste titre des très belles audiences enregistrées pour la première des Bleus à la Coupe du monde, un retour vers le passé pourrait en relativiser la portée et doucher quelque peu l’enthousiasme de la chaîne.

En dépit d’un contexte tendu né des nombreuses polémiques sur les droits humains et l’environnement, la Coupe du monde 2022 au Qatar n’a pas (encore) souffert d’un boycott sur les écrans. Le groupe TF1 savoure même les très bons résultats enregistrés au lendemain de l’entrée en lice des Bleus, et se délecte d’avoir réalisé un record cette année, ses meilleures audiences depuis plus d’un an, avec 12,53 millions de téléspectateurs.

Un franc succès? Le match d’ouverture des Bleus face à ces mêmes Socceroos quatre ans plus tôt, en 2018, avait réuni à peine plus de spectateurs (12,59 millions).

Si l’on s’attarde sur un autre critère en revanche, celui de la part d’audience, le recul est plus que notable: 69% de PDA en 2018, contre 48,10% cette année. Mais le match difficilement remporté par les Bleus en Russie était diffusé un samedi en plein été, à 12h, là où le festival de la veille a eu lieu en début de soirée (20h) fin novembre, à l’approche de l’hiver. Difficile de comparer.

Les chiffres peuvent toujours être relativisés, selon que l’on soit ou non partisan d’un boycott, notamment en tenant compte de la concurrence. Mardi soir, seules France 2 et M6 ont dépassé le million de téléspectateurs. Le débat reste ouvert.

Audience assez faible en Allemagne

En 2010 et en 2014 (l’horaire était le même qu’en 2022, mais à une période différente de l’année), l’entrée en matière des Bleus avait à chaque fois attiré entre 15 et 16 millions de Français devant leur écran de télévision, pour une part d’audience équivalente (57%) et un horaire de diffusion à peu près similaire (entre 20h30 et 21h pour le coup d’envoi). Le France-Sénégal de 2002 (un vendredi à 13h30) est celui qui a réuni le moins de téléspectateurs (10 millions) mais qui a aussi enregistré la meilleure PDA (76,30%) depuis 1998.

Diffusée sur la ZDF en Allemagne mardi soir, l’entrée en matière impeccable des Bleus n’a pas rencontré un franc succès avec seulement 4,96 millions de téléspectateurs. Mais seulement 5,19 millions de téléspectateurs s’étaient pressés devant la ZDF pour assister à ce match en 2018.

A la radio, les audiences de la radio digitale 100% Coupe du monde lancée par RMC (et disponible ici) sont elles très bonnes.