Équipe de France: audience record de l'année pour l'entrée en lice des Bleus au Mondial

12,5 millions de Français ont assisté à la victoire des Bleus contre l'Australie (4-1) à la Coupe du monde: le groupe TF1 n’avait plus réuni autant de téléspectateurs depuis plus d’un an.

Loin du boycott que certains appelaient de leurs voeux avant la compétition, la Coupe du monde 2022 réalise de très belles audiences en France depuis le coup d'envoi des hostilités. Sans surprise, l’entrée en lice des Bleus a été très suivie sur TF1 mardi soir. 12,53 millions de téléspectateurs se sont réunis devant leur écran de télévision pour assister au festival des Bleus (victoire 4-1 contre l’Australie).

48,1% de part d’audience

Le groupe a réalisé à cette occasion son record de l’année, la meilleure audience depuis juin 2021, tous programmes et toutes chaînes confondues, avec 48,1% de part d’audience chez les 4 ans et plus mais également 53,1% chez les FRDA-50 (Femme responsable principale des achats du foyer de moins de 50 ans), une donnée capitale. Des niveaux records ont été atteints sur toutes les cibles, indique le Groupe TF1 ce mercredi matin.

Le prochain match des Bleus aura lieu dans quatre jours, les Bleus défieront à cette occasion le Danemark, tenu en échec la veille par la Tunisie (0-0). La rencontre se tiendra à 17h dans l’étonnant stade 974 de Doha. Le troisième et dernier match est programmé le mercredi 30 novembre (16h) face aux Aigles de Carthage, su stade de la Cité de l'éducation (Al-Rayyan). D'ici là, les Bleus seront peut-être déjà qualifiés.