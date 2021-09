Equipe de France: Théo Hernandez veut essayer de "piquer" la place à son frère, Lucas

A 23 ans, Théo Hernandez a effectué ses premiers pas en équipe de France, mardi face à la Finlande (2-0). Après son baptême en Bleu, l’arrière gauche de l’AC Milan a évoqué la concurrence en sélection. Notamment celle de son frère, Lucas, blessé et forfait pour ce rassemblement.

Des problèmes de famille chez les Bleus ? Didier Deschamps a parfois eu des soucis avec ses joueurs mais des soucis entre deux frères jamais. Avec Théo et Lucas Hernandez, le sélectionneur de l’équipe de France peut dormir sur ses deux oreilles. Les deux frangins s’entendent à merveille.

Lorsque Théo, le frère cadet, a été convoqué pour la première fois, le champion du monde du Bayern, absent pour cause de blessure, a été la première personne que le Milanais a appelé pour l’informer de la grande nouvelle. S’il a pu découvrir Clairefontaine et honorer avec brio sa première sélection mardi à Lyon, face à la Finlande (2-0), le joueur de 23 ans sait que le plus dur reste à venir : il faut désormais confirmer pour rester en sélection.

Théo trouverait "beau" de jouer avec son frère

Maintenir ce haut niveau, c’est aussi s’exposer à la concurrence. "Je vais bien travailler tous les jours, à tous les matchs. Après, c’est à Didier de choisir", a-t-il confié dimanche à Téléfoot. Au poste d’arrière gauche, Théo Hernandez pourrait donc se retrouver en balance avec son frère, même si le champion du monde est à ce jour indispensable et qu’il a, en plus, la polyvalence comme autre atout. Toutefois, l’idée de devancer Lucas dans l’esprit du sélectionneur ne l’effraie pas. "On va lui piquer (sa place)", rigole Théo non sans avoir rappelé qu’il "marque plein de buts", ce qui n’est pas du tout le cas du Bavarois. Reste enfin un rêve, celui de voir les deux frangins associés en défense, avec Lucas dans l’axe. "Ce sera très beau si ça se passe", reconnaît le néo-Bleu.