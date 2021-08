La fierté de Théo Hernandez après sa convocation en équipe de France

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de 23 joueurs pour les trois prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Théo Hernandez a été appelé pour la première fois. Sur son compte Instagram, le latéral gauche exprime sa fierté.

Théo Hernandez avait un temps été les petits papiers de Didier Deschamps pour l’Euro 2021, sans finalement être appelé. A l’occasion de la trêve internationale du mois de septembre, le défenseur de 23 ans va cette fois découvrir l’équipe de France.

Fait amusant: si lui était au courant de sa sélection, Didier Deschamps a oublié de citer son nom lors de l’annonce de liste. Sur ses réseaux sociaux, le latéral gauche de l'AC Milan exprime sa fierté de rejoindre Clairefontaine en début de semaine prochaine. "Quelle fierté de jouer pour son pays et de porter le maillot de l’équipe de France. Un grand merci à toutes les personnes qui ont cru en moi jusqu’ici, ceci n’est que le début d’une belle histoire", écrit Théo Hernandez.

Trois autres nouveaux joueurs

L’équipe de France disputera trois matchs qui concernent la campagne de qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Les Bleus pourront compter sur trois nouveaux en plus de Théo Hernandez: Jordan Veretout, très convaincant avec l’AS Roma, Aurélien Tchouaméni, plaque tournante de l’AS Monaco la saison dernière et auteur d’un bon début de saison, et Moussa Diaby, le titi parisien aujourd’hui titulaire indiscutable au Bayer Leverkusen. Les hommes de Didier Deschamps affronteront la Bosnie le 1er septembre, l’Ukraine le 4 septembre et la Finlande le 7 septembre.