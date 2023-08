Equipe de France: Thierry Henry nommé sélectionneur des Espoirs, à moins d'un an des JO de Paris 2024

Le comité exécutif de la Fédération française de football qui se réunissait ce lundi a entériné la nomination de Thierry Henry en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. L'ancien attaquant international va devoir assurer la qualification pour le prochain Euro, et préparer les JO de Paris 2024. Il a signé un contrat jusqu'en 2025.

Un champion du monde 1998 débarque sur le banc de l’équipe de France Espoirs, accompagné de son aura et de son charisme. La légende des Gunners d’Arsenal, Thierry Henry, est devenu ce lundi le nouveau sélectionneur des Bleuets. L'annonce attendue est tombée ce lundi après-midi, alors que se tenait dans le même temps un comité exécutif de la Fédération française de football chargé de trancher la succession de Sylvain Ripoll. Le choix de Thierry Henry s'est d'ailleurs fait à l'unanimité du Comex. Débarqué le 31 juillet après l’élimination en quarts de finale de l’Euro face à l’Ukraine (3-1), Ripoll a désormais un successeur à la tête des Bleuets.

Les qualifications pour l'Euro 2025, dès le mois de septembre

En concurrence avec Julien Stéphan, Jocelyn Gourvennec et Sabri Lamouchi, Thierry Henry a convaincu la 3F de miser sur lui pour guider cette équipe de France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le 7 août dernier, l’ancien attaquant du FC Barcelone a défendu sa candidature lors de son audition devant Philippe Diallo, président de la FFF, Marc Keller, responsable des sélections au sein du Comex, et Hubert Fournier, le directeur technique national. Selon les informations de RMC Sport, le ministère des Sports d'Amélie Oudéa-Castéra voyait également d’un bon œil la nomination d’une légende de l’équipe de France.

L’ancien international français (123 sélections, 51 buts) aurait consenti un gros effort financier pour parvenir à un accord avec la Fédération française de football. Il devrait être accompagné dans sa mission par Mathieu Le Scornet, nommé comme adjoint en provenance de Strasbourg, où Marc Keller, le président du club, aurait poussé pour sa nomination, rapporte L’Equipe. Les premières échéances arriveront très vite avec, dès le mois prochain, les qualifications pour l’Euro 2025, qui débuteront le 11 septembre, en Slovénie. Thierry Henry a connu deux expériences d'entraîneur principal au cours de sa carrière: la première ne fut pas franchement couronnée de succès à Monaco (cinq victoires, quatre nuls, et surtout onze défaites en trois mois, lors de la saison 2018-2019). Il a ensuite passé un an et demi à Montréal (2019-2021) avant de quitter ses fonctions pour raisons familiales.