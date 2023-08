EN DIRECT - Equipe de France: Thierry Henry officialisé à la tête des Espoirs?

Si l’intéressé s’est refusé à tout commentaire sur le plateau de la chaîne Prime Vidéo, où il officie toujours pour l’instant en tant que consultant - mais peut-être plus pour longtemps - son nom devrait être proposé ce lundi au comité exécutif. Auditionné le 7 août par Philippe Diallo, président de la FFF, Marc Keller, responsable des sélections au sein du Comex, et Hubert Fournier, le directeur technique national, Thierry Henry s’avance désormais comme le grandissime favori, devant Julien Stéphan, Jocelyn Gourvennec et Sabri Lamouchi.