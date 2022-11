Equipe de France: "Toujours libres", ce qu'Oudéa-Castéra a dit aux Bleus avant leur départ pour le Qatar

En visite sur le chantier de la piscine de Colombes dans les Hauts-de-Seine, qui servira de bassin d'entraînement pour la natation synchronisée pour les JO de Paris 2024, la ministre des Sports a évoqué les Bleus. Au micro de RMC Sport, Amélie Oudéa-Castera raconte ce qu'elle a dit aux joueurs de l'équipe de France avant leur départ pour le Qatar.

J-6 avant le premier match des Bleus au Mondial contre l'Australie. Les Français ont atterri mercredi à Doha, avant de regagner leur camp de base, un hôtel de luxe très prisé. Avant leur départ, la ministre des Sports leur a souhaité un bon Mondial, loin des polémiques diverses qui relèvent de la politique:

"Je leur ai dit de s'éclater, de ne pas trop ressentir la pression, raconte-t-elle en marge d'une visite sur le chantier de la piscine de Colombes. Je leur ai dit que je voulais qu'ils soient préservés des polémiques, qu'ils portent haut les couleurs de la France, je leur ai souhaité bonne chance et je leur ai dit de se sentir à la fois très concentrés sur leur foot mais aussi et toujours libres."

"J'ai senti des bonnes ondes"

Malgré les blessures, l'atmosphère étrange qui règne au sein de la Fédération française de football, et les différentes polémiques liées à la compétition, la ministre se veut confiante, rassurée par sa visite à Clairefontaine il y a quelques jours.

"J'ai confiance, c'est une équipe qui a des talents absolument exceptionnels, avec quelques joueurs d'exception qui tirent un collectif magnifique. Ils ont cette unité. Moi j'ai senti à Clairefontaine des bonnes ondes. Et puis ils sont drivés par un Didier Deschamps qui a une immense expérience et un grand savoir-faire accompagné de Guy Stéphan, c'est un super duo. Ils sont encadrés par la crème de la crème et on arrivera à les voir briller", a t-elle assuré.

Tenante du titre l'équipe de France devra faire face à un terrible concurence pour conserver son titre. les choses sérieuses débuteront mardi prochain, avec un premier match capital contre l'Australie, qui avait donné du fil à retordre aux Français il y a quatre ans.