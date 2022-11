Coupe du monde 2022: Mbappé sur le podium des joueurs les plus chers au Qatar, l'Angleterre au sommet

L’observatoire du sport CIES a publié cette semaine son classement des joueurs les plus chers parmi les sélectionnés pour le Mondial 2022 au Qatar. Le Français Kylian Mbappé y figure en bonne position.

Sa récente prolongation au PSG a joué mais la durée de son contrat jusqu’en juin 2024 aussi. Kylian Mbappé n’est pas le joueur le plus cher parmi les 831 internationaux sélectionnés lors de la Coupe du monde disputée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Tout juste arrivé à Doha avec l’équipe de France, la star de 23 ans s’est fait voler la vedette par deux autres phénomènes du football mondial.

Selon une étude diffusée cette semaine par l’observatoire du sport CIES, Kylian Mbappé occupe la troisième place du classement des joueurs les plus onéreux derrière Jude Bellingham et Vinicius Jr. Si un éventuel transfert de l’attaquant des Bleus est estimé aux alentours de 185 millions d’euros, celui de l’Anglais atteindrait 202M€. Pour s’offrir le Brésilien du Real Madrid, membre le plus onéreux de la Seleçao, il en coûterait environ 201 millions d’euros à ses prétendants.

L’Angleterre au sommet, le Costa Rica tout en bas

Portée par son crack Jude Bellingham et ses jeune lions affamés comme Phil Foden ou Bukayo Saka, l’Angleterre figure tout haut en des effectifs les plus chers de la Coupe du monde avec un total évalué par le CIES à 1,499 milliard d’euros. Une somme folle pour les joueurs de Gareth Southgate qui leur permet de devancer le Brésil.

Outre Vinicius Jr, la sélection sud-américaine peut ainsi compter sur Rodrygo, Gabriel Martinelli ou encore Neymar et Gabriel Jesus pour faire grimper sa cote globale et arriver à 1,455 milliard d’euros. Malgré la présence du récent Ballon d’or Karim Benzema, dont l’âge et la situation contractuelle font baisser le prix potentiel, et de Kylian Mbappé, la France complète le podium. Le groupe dirigé par Didier Deschamps est estimé à près de 1,337 milliard d’euros.

Loin des stars tricolores, anglaises ou de la sélection auriverde, le Costa Rica ferme la marche. Effectif le moins cher parmi les 32 qualifiés pour le Mondial dans le Golfe, la formation d’Amérique centrale est estimé à seulement 23 millions d’euros. Dont 4M€ pour le seul Keylor Navas.

La France face à des effectifs peu onéreux

A noter que deux des adversaires de l’équipe de France pendant la phase des poules font partie des équipes les moins chères de cette Coupe du monde. Si l’hôte qatarien est avant-dernier avec une évaluation ne dépassant pas 29M€, l’Australie fait à peine mieux avec 38 millions d’euros.

Le premier rival des Bleus, mardi 22 novembre, est notamment sauvé par sa star Ajdin Hrustic dont la valeur monte à 7M€. Dernier adversaire de la France, la Tunisie prend place au sixième rang des sélections les moins chères avec un groupe estimé à 57 millions d’euros. Taulier de Lorient en L1, le défenseur Montassar Talbi (12M€) est donc le joueur le plus cher des Aigles de Carthage selonle CIES.

Enfin, et malgré la présence de Pierre-Emile Hojbjerg ou Christian Eriksen, le Danemark n’est que le 13e effectif le plus cher sur les 32 présents au Mondial. Méfiance tout de même, malgré sa pléiade de stars, c’est bien sur le terrain que l’équipe de France devra décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial.