Equipe de France: "Moi j’y crois", le pronostic du président Macron pour le Mondial

Emmanuel Macron s'est livré ce jeudi à un petit pronostic sur le parcours de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2022, disputée au Qatar. Le président de la République voit les Bleus de Didier Deschamps effectuer une belle compétiton.

Présent dans une salle de boxe en Thaïlande en marge d’un sommet international à Bangkok, Emmanuel Macron a livré ce jeudi son pronostic au sujet de l’équipe de France et de son parcours à la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Quand un adolescent français sur place interroge le président, provocant l’hilarité de ses camarades au milieu de questions plus sérieuses, le chef de l’Etat s’est empressé de répondre d’un "c’est important, il a raison". Avant de développer son propos.

"J’ai dit et pas simplement par patriotisme que je crois en nos Bleus, a assuré Emmanuel Macron. Moi je pense que c'est jouable. Je pense qu'on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement qu’a fait Didier Deschamps."

>> Toutes les infos sur l’équipe de France avant le Mondial

Macron apprécie le mélange d’expérience et de jeunesse des Bleus

Supporter de l’OM et amateur de football en général, Emmanuel Macron ne manque pas d’ambition pour cette équipe de France pendant le Mondial dans le Golfe. Si l’élu a regretté certains forfaits parmi les stars tricolores, il s’est félicité de la présence de jeunes prometteurs avec les tauliers des Bleus.

"Il y a eu malheureusement des blessures sur des joueurs que j'aime beaucoup. Après on doit avoir onze ou douze nouveaux joueurs, a enchaîné le résident de l’Elysée lors de son intervention. Donc c'est une équipe qui associe l'expérience. On a quand même des gens encore assez jeunes, comme la génération Mbappé, qui ont gagné la deuxième étoile et qui ont l'habitude des grandes compétitions. Et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français et européens dont c'est la première compétition et qui sont donc frais."

"On a le meilleur sélectionneur"

Confiant pour les Bleus avec un joli groupe d’internationaux, Emmanuel Macron a aussi révélé ce qu’il perçoit comme l’un des gros atouts de l’équipe de France: Didier Deschamps. Malgré les critiques contre le technicien, et l’ombre de Zinedine Zidane, le dirigeant français fait confiance à l’ancien milieu.

"On a une moyenne d'âge qui est très bonne, une bonne énergie, donc moi j'y crois. Et on a je pense le meilleur sélectionneur au monde, a encore analysé le président de la République. Normalement c'est très dur la compétition d'après mais je dirais qu'on a déjà pris notre tour à l'Euro."

Et le président Macron, qui se rendra au Qatar pour soutenir les Bleus en cas de qualification en demi-finales, pour de conclure dans un applaudissement: "Allez les Bleus!"