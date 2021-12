Equipe de France: Tousart cash sur les JO 2021 et le casse-tête de la liste des Bleus

L’équipe de France dirigée par Sylvain Ripoll n’a pas brillé lors des derniers JO à Tokyo. Dans une interview avec So Foot, Lucas Tousart est revenu sur cette expérience et a regretté que la sélection n’ait pas pu se présenter avec ses meilleurs joueurs.

Exilé au Hertha Berlin depuis 2020, Lucas Tousart (24 ans) a connu l’été dernier une expérience unique en participant avec l’équipe de France aux Jeux olympiques à Tokyo. Une campagne qui s’est révélée chaotique pour la sélection dirigée par Sylvain Ripoll, avec deux lourdes défaites face au Mexique (4-1) et au Japon (4-0) et une victoire sur le fil contre l’Afrique du Sud (4-3) qui n'a pas suffi pour aller plus loin.

Il faut dire que le sélectionneur des Bleuets a eu de grandes difficultés pour constituer son groupe. Pendant de longues semaines, Ripoll s’est confronté aux refus de nombreux clubs de voir leurs meilleurs joueurs participer à cet évènement sportif.

Un fait que regrette Tousart, convaincu que les Français auraient pu faire une meilleure impression, comme il l'a déclaré dans un entretien avec So Foot: "Avec cette histoire de listes, le fait qu’on n’ait pas forcément été dans les bonnes dispositions, avec la meilleure équipe possible à Tokyo. On est quand même une grande nation du foot. Présenter une telle équipe, avec tout le respect que j’ai pour ceux qui étaient là, c’est dommage. Après sur le plan humain, c’était une belle aventure."

"Je pense qu’il faudrait qu’on fasse une sorte de charte"

Invité à se prononcer sur le refus des formations, le milieu de terrain s’est montré favorable à l’idée de revoir certains points du règlement, afin qu'une telle situation ne se reproduise plus: "Je ne vais pas citer les responsables, et puis tout le monde peut être mis en cause (…) Je pense qu’il faudrait qu’on fasse une sorte de charte."

Pour montrer que la planification des Jeux olympiques n’était pas un si gros problème pour les clubs, le Français a pris l’exemple d’un joueur qu’il a bien connu en Allemagne: "Matheus Cunha, qui était avec moi à Berlin, parti depuis à l’Atlético (de Madrid), il a gagné les JO, et le premier match de championnat, il a pu jouer! Je ne vois pas où est le problème." Rendez-vous en 2024 pour un possible nouveau casse-tête.