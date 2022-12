Equipe de France: "Tu tires avec la peur", quand Mbappé chambre Guendouzi à l’entraînement

La Fédération française de football a diffusé ce lundi des images insolites du quotidien des Bleus à la Coupe du monde 2022. Dans ce best of, Kylian Mbappé se moque gentiment de Mattéo Guendouzi lors d’une séance de frappes à l’entraînement.

La rivalité entre le PSG et l’OM n’est jamais bien loin en équipe de France. Mais elle se change le plus souvent en chambrage entre les rivaux de Ligue 1, qui se retrouvent sous le maillot national. La Fédération française de football en a apporté une nouvelle preuve en diffusant ce lundi des images insolites du quotidien des Bleus à la Coupe du monde 2022. Dans l’une des séquences de ce best of, Mattéo Guendouzi se fait reprendre avec le sourire par Kylian Mbappé lors d’un exercice de frappes au stade Jassim-bin-Hamad de Doha.

Après un tir manqué du milieu de terrain marseillais, l’attaquant parisien s’approche et le pointe du doigt, en lui lançant: "Tu tires avec la peur. Tu ne places pas. Tu tires avec la peur". De quoi faire sourire Guendouzi. Dans un autre extrait, le joueur de 23 ans se fait à nouveau chambrer par Mbappé (de quatre mois son aîné) après une tentative manquée face au but. Et il lui répond en faisant semblant de lui donner un petit coup de pied. Dans la bonne humeur.

La séquence est à voir dans la vidéo ci-dessous (à 6'30'').

Guendouzi chambré par Kimpembe pour la photo avec les maillots des clubs formateurs

Kylian Mbappé n’est pas le premier Parisien à chambrer Mattéo Guendouzi au Qatar. Lorsque la FFF a publié samedi une photo des Bleus portant le maillot de leur tout premier club, Presnel Kimpembe a interpellé le joueur de l’OM, absent du cliché. "T’es où Mattéo Guendouzi?", a posté le défenseur des champions de France avec des émojis morts de rire. En accord avec la fédération, le milieu de terrain marseillais n’a pas souhaité poser sur cette photo car son premier club n’est autre… que le PSG.

Depuis le début de la Coupe du monde, Guendouzi est apparu une fois sur les terrains du Moyen-Orient. Le natif des Yvelines était titulaire lors de la défaite des Bleus face à la Tunisie lors de la dernière journée de la phase de poules (1-0). Mbappé, lui, enchaîne les sorties époustouflantes. Le crack de Bondy, auteur de cinq réalisations, est en tête du classement des buteurs dans ce Mondial 2022. Après avoir battu la Pologne dimanche (3-1), les joueurs de Didier Deschamps se préparent à affronter l'Angleterre, samedi en quart de finale (20h).