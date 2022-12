Equipe de France: la FIFA a tranché, le but de Griezmann contre la Tunisie est bien annulé

La FIFA a annoncé ce lundi que la réclamation déposée par les Bleus après l’annulation du but d'Antoine Griezmann contre la Tunisie mercredi dernier (1-0) avait été refusée. La défaite de la France est donc entérinée.

Cinq jours après, le score définitif de France-Tunisie est donc connu. Ce lundi, la FIFA a annoncé que le recours déposé par l’équipe de France après l’annulation du but de Griezmann contre les Aigles de Carthage mercredi dernier à l’occasion du dernier match de poule de la Coupe du monde (1-0) avait été refusé. La défaite des Bleus est donc entérinée.

>> Equipe de France: toutes les infos EN DIRECT

"La commission de discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par la Fédération française de football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre", écrit la FIFA dans un communiqué, sans donner plus d'explications.

Mercredi dernier, le but inscrit par Griezmann au bout du temps additionnel avait été refusé après vérification à la vidéo. Sauf que l’arbitre du match ne pouvait plus annuler le but égalisateur d'Antoine Griezmann au moment où il l'a décidé car il avait relancé le jeu avant de siffler la fin du match. Or, le protocole d'utilisation de l'assistance vidéo (VAR) n'autorise pas de revenir sur une action après une reprise de jeu. Le but aurait donc dû être considéré comme validé.

Une décision qui ne change rien sur le déroulé de la compétition

Quelques minutes après la fin de match contre la Tunisie, c’est Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, qui a émis en premier l’idée de déposer une réclamation. Après échanges avec les responsables de la FIFA, les Bleus ont indiqué par l’intermédiaire de Philippe Brocherieux (Team manager), dans une sorte de "pré-réclamation" dans les deux heures après le match, qu’ils allaient déposer réclamation.

Si la FFF était plutôt confiante sur le fait qu’il y avait eu une erreur de l’arbitre, elle a finalement été déboutée par la FIFA. Cette décision ne change cependant absolument rien sur le déroulé de la compétition, les Bleus ayant terminé premiers de leur groupe malgré cette défaite face à la Tunisie.