Equipe de France: Varane vise les 100 sélections avec les Bleus

A seulement 27 ans, Raphaël Varane compte déjà 72 sélections en équipe de France. Avant d’honorer sa 73eme cape ce dimanche face au Kazakhstan (15h) pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le joueur du Real Madrid ne cache pas son ambtion d'intégrer à terme le "club des 100" avec le maillot tricolore.

Et dire qu’il a manqué l’Euro 2016… Victime d’une blessure musculaire, Raphaël Varane avait dû renoncer à participer au championnat d’Europe organisé en France, au terme duquel les Bleus avaient atteint la finale (défaite contre le Portugal). Cela n’empêche pas le joueur du Real Madrid, sacré champion du monde deux plus tard, d’empiler les sélections depuis ses débuts face à la Géorgie il y a huit ans presque jour pour jour. A seulement 27 ans, l’ancien Lensois compte déjà 72 sélections. Au même âge, Lilian Thuram, recordman avec 142 apparitions avec les Bleus, en comptaient 30 de moins (42).

Une motivation supplémentaire à l'Euro

Autant dire que le cap symbolique des 100 sélections atteint par seulement huit joueurs dans l'histoire de l'équipe de France (Thuram, Henry, Lloris, Desailly, Zidane, Vieira, Giroud et Deschamps) est dans ses cordes : "Les 100 sélections, c’est un chiffre qui fait rêver, a-t-il reconnu au micro de Telefoot avant d’honorer, probablement, sa 73eme cape ce dimanche face au Kazakhstan (coup d'envoi à 15h). Petit à petit, on va essayer de progresser comme ça."

Pour atteindre son rêve, Raphaël Varane espère aller loin au championnat d’Europe cet été : "Un doublé ça fait rêver. Après la Coupe du monde, l’Euro. Quand on a goûté au succès, on a encore envie de revivre ça et de le refaire vivre à tous les supporters." Et le Madrilène d’ajouter : "Je n’ai pas encore connu l’Euro, c’est une petite motivation en plus."