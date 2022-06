Espoirs: le très joli geste des Bleuets et de Camavinga pour les Ukrainiens

Les Bleuets ont fait cadeau de leurs maillots à la sélection ukrainienne après le match nul entre les deux équipes lors des qualifications pour l’Euro 2023, jeudi. Au milieu du vestiaire des Ukrainiens, Eduardo Camavinga a eu un petit mot pour ces derniers.

L’équipe de France espoirs n’est pas repartie d’Istanbul sans avoir un geste pour son adversaire du soir. À l’issue d’un match nul complètement fou (3-3) ce jeudi dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2023, les Bleuets ont tenu à offrir leurs maillots aux jeunes pousses ukrainiennes.

Camavinga: "Nous savons dans quelle situation vous êtes"

"Ce sont des maillots pour vous tous. Nous savons dans quelle situation vous êtes. C’est donc un cadeau pour vous. On espère tous que la situation va s’améliorer", a confié, en anglais, Eduardo Camavinga au milieu du vestiaire ukrainien, en référence à la guerre qui sévit actuellement dans ce pays envahi par la Russie.

Sur le terrain, les hommes de Sylvain Ripoll ont officiellement validé leur billet pour l’Euro 2023, organisé en Roumanie et en Georgie. Seule une défaite de plus de cinq buts auraient pu empêcher les Bleuets de verrouiller la première place du groupe et l’essentiel a donc été assuré.