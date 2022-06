Real: Camavinga juge son temps de jeu et son statut à Madrid

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC, Eduardo Camavinga a livré son ressenti après sa première saison au Real Madrid. Malgré un statut de remplaçant, le milieu de 19 ans est heureux et se sent bien intégré dans le vestiaire.

Pisté par les plus grands clubs européens en 2021, Eduardo Camavinga a finalement choisi le Real Madrid. Après une saison dans la capitale espagnole, le milieu tricolore peut se réjouir de sa décision. En particulier grâce aux titres en Liga et en Ligue des champions. Invité de RMC ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur de Rennes s’est confié sur son adaptation chez les Merengue au sein d’un groupe composé de très grands joueurs.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Quand je suis venu ici à Madrid, on m’a dit que je n’allais pas forcément énormément jouer la première année, a confié l’international français. Mais j’ai quand même pas mal joué, je suis plutôt satisfait. C’est sûr que j’aurais aimé jouer tous les matchs, mais il faut prendre son mal en patience."

Camavinga déjà bien intégré à Madrid

Malgré son jeune âge et son statut de remplaçant, Eduardo Camavinga se fait une joie d’évoluer avec de très grands joueurs au Real. Heureux à Madrid, le Français est content de sa place dans le vestiaire.

"En plus, ce sont des personnes très ouvertes, qui donnent de bons conseils. Ce sont des bons gars, aussi. On a un bon groupe. Être avec eux au quotidien, ça aide, a poursuivi l’invité de Rothen s’enflamme ce mercredi. En plus, ils sont accueillants et ouverts."

L’occasion de rappeler que malgré la concurrence, le groupe vit bien entre stars et joueurs prometteurs, entre anciens et jeunes.

"La cohabitation s’est faite naturellement, ce sont des bons gars. Quand je suis arrivé, il y avait une forme de respect pour tout ce qu’ils ont fait, a enchaîné Eduardo Camavinga. Après, sur le terrain, tout le monde donne son maximum pour espérer avoir le maximum de temps de jeu."

Camavinga sur le trio Casemiro-Kroos-Modric: "Tous les trois des bons mecs"

Vainqueur de Liverpool en finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a retrouvé le sommet de l’Europe. Porté par le duo Benzema-Vinicius en attaque, le club madrilène a aussi pu compter sur ses stars du milieu: le trio Casemiro-Kroos-Modric. Trois légendes avec lesquelles Eduardo Camavinga se trouve en concurrence et auprès desquelles il apprend énormément.

"Ce sont tous les trois des bons mecs. Moi, je peux jouer à n’importe quel poste au milieu de terrain, donc j’essaye d’apprendre d’un peu tout le monde, a estimé le milieu. Quand je jouais N°6, il y avait parfois Casemiro qui venait me parler. Quand je jouais N°8, c’était Kroos ou Modric. On a une bonne relation."

Et le Français de confier sur son rôle de supersub au Real: "Je ne sais pas… J’aime ces grands matchs. À partir du moment où le coach fait appel à moi, je donne tout. Après, ça passe ou ça casse. Là, c’est passé!"