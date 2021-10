Espoirs: Ripoll explique ce qu'il attend de Cherki

Sylvain Ripoll a convoqué pour la première fois Rayan Cherki en équipe de France Espoirs afin d’affronter l’Ukraine et la Serbie en éliminatoires de l’Euro 2023. Le sélectionneur des Bleuets attend du milieu offensif de l’OL (18 ans) qu’il amène sa fougue et ses qualités de percussion.

Il a fêté sa majorité il y a à peine un mois et demi, mais Rayan Cherki se retrouve déjà équipe de France Espoirs. Sylvain Ripoll a retenu le milieu offensif de l’OL pour affronter l’Ukraine (ce vendredi à Brest) et la Serbie (mardi à Belgrade), en éliminatoires de l’Euro 2023 (prévu dans deux ans en Roumanie et en Géorgie). Une première convocation chez les Bleuets pour le dribbleur de 18 ans, qui joue peu cette saison dans le Rhône. Depuis la reprise des compétitions, Peter Bosz, le coach lyonnais, ne lui a offert que 181 minutes, réparties en 7 apparitions (toutes compétitions confondues). Sans aucune titularisation. Avec une seule passe décisive au compteur, le bilan est maigre pour Cherki. Mais Ripoll croit en lui et compte sur sa faculté à déstabiliser ses adversaires directs.

"Son potentiel est identifié. C’est un joueur de talent, capable de faire des différences individuelles, explique le coach des Espoirs. Maintenant, ce qui lui manque, c’est de gagner un temps de jeu plus conséquent au fur et à mesure. Si je l’ai pris cette fois-ci, c’est parce que j’ai identifié qu’on avait des manques sur nos capacités à faire des différences individuelles."

Cherki attendu pour "faire des différences individuelles"

Après avoir battu la Macédoine du Nord (3-0), les jeunes Français ont concédé un nul décevant sur la pelouse des Îles Féroé (1-1). Avant cette deuxième salve de matchs, ils occupent la 2e place du groupe H des éliminatoires, avec 2 points de retard sur l’Ukraine. Sachant que seul le premier de la poule se qualifie directement pour l’Euro 2023 (le deuxième dispute des barrages), il y a urgence à obtenir des résultats. La convocation précoce de Cherki s’inscrit dans ce contexte.

"Les solutions, on ne peut pas toujours les trouver collectivement. A un moment donné, le collectif doit permettre d’isoler des un-contre-un et de mettre sur orbite des joueurs qui sont capables de faire des différences individuelles. Quand on voit le nombre de matchs qui se débloquent sur des initiatives individuelles, c’est énorme. J’ai estimé qu’on en manquait en anticipant la venue de Rayan avec nous sur ce rassemblement." Une belle récompense pour le natif de Lyon, qui peine à s’imposer dans son club formateur depuis ses débuts prometteurs en Ligue 1 à l’automne 2019. A seulement 16 ans.