Ligue 1: l’OL s’attaque aux interventions de la VAR après le derby

Au lendemain du match nul entre l’ASSE et l’OL (1-1), le club lyonnais s’en prend aux interventions de la VAR, en déplorant son absence sur certaines décisions dans les matchs précédents.

C’est l’un des refrains de la saison. L’OL contre la VAR. Après avoir été accroché dans le derby face à Saint-Etienne ce dimanche soir (1-1), sur un penalty accordé aux Verts dans le temps additionnel, le club lyonnais s’attaque aux interventions de l’assistance vidéo dans un article publié ce lundi sur son site officiel. L’OL ne s’insurge pas contre les décisions prises à Geoffroy-Guichard, qu’il s’agisse du carton rouge infligé à Anthony Lopes ou de la main de Jason Denayer dans la surface de réparation. Mais relève que des situations n’ont pas été corrigées par la VAR lors des matchs précédents, de l’expulsion d’Emerson face à Lorient au penalty accordé au PSG pour "une prétendue faute de Malo Gusto sur Neymar".

"Plusieurs décisions ont donc coûté cher à l’OL depuis le début de la saison, souligne le club lyonnais. Contre Lorient, l’OL ne put faire mieux que match nul en infériorité numérique, laissant filer deux précieux points. Et à Paris, peut-être que l’équipe aurait pu maintenir son avantage sans ce penalty trop généreusement accordé au PSG. Si la VAR a donc bien fonctionné lors du derby dimanche soir, on peut regretter que cela ne soit pas toujours le cas. Pourquoi certaines actions litigieuses n’ont-elles pas entraîné une intervention de la VAR ? Et pourquoi un tel manque d’homogénéité sur certaines phases de jeu, où différentes décisions sont appliquées pour des actions similaires ? Voilà des interrogations que l’assistance vidéo ne devrait pas susciter."

Aulas a déjà dénoncé "une plaie pour le foot"

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas avait déjà publiquement critiqué la VAR. "Les arbitres peuvent se tromper, surtout quand ils sont jeunes, mais la VAR doit corriger ces erreurs, avait expliqué le président de l’OL après le match face à Lorient. Il y a des enjeux importants, tout le monde a vu mais personne de la DTA n'a pris la parole. Je n'ai entendu personne à Paris dire qu'il y a eu une monstrueuse erreur d'interprétation. On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage."

"Tout cela résulte d’un problème de fond, avait ajouté Jean-Michel Aulas dans L’Equipe. C’est un sujet qui nous pénalise très fortement, mais qui pénalise également tout le football français. Car en évitant d’apporter des réponses à une situation que je juge grave, même en sortant de ma situation de président de l’OL, on arrive à quelque chose qui est une plaie pour le foot et son arbitrage."