Équipe de France Espoirs: en interne, c'est "circulez il n'y a rien à voir"...

En dépit des critiques et des résultats décevants depuis le début de l'année, l'avenir de Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France espoirs n'est pas menacé. Dans le groupe, l'état d'esprit est même plutôt positif.

Une nouvelle désillusion. Le match nul de l’équipe de France Espoirs aux Îles Féroé (1-1) lundi soir s’est inscrite dans la lignée des résultats décevants de la catégorie en 2021. Ces contre-performances doivent-elles amener la Fédération française de football à restructurer la sélection U21? Le débat autour de l’avenir de Sylvain Ripoll a été posé ces derniers mois par plusieurs personnes, notamment sur les réseaux sociaux. Avec des discussions tactiques sur le fonds de jeu d’une sélection qui change de joueurs tous les mois et dont les entraînements complets sont limités à deux ou trois par rassemblement.

En interne, il n’est pas question de remettre en cause le sélectionneur pour l’instant. Si toutes les sources s’accordent à dire que les résultats en 2021 ne remplissent pas les objectifs, certains tiennent à rappeler que la globalité du mandat de Sylvain Ripoll fait de lui le meilleur sélectionneur de la catégorie statistiquement depuis 20 ans (23 victoires, 3 nuls, 4 défaites, deux parcours en Euro - demie en 2019 et quart en 2021 - et une qualification pour les JO). "La faute, ce n’est pas le coach sur le match des Îles Féroé, explique à RMC Sport un joueur présent lors de ce rassemblement. La faute, c’est notre inefficacité offensive. On se demande comment on n’a pas réussi à gagner ce match. C’est juste incroyable".

De premiers retours positifs avec la nouvelle génération

Un constat partagé par le staff technique. Surtout que les retours de ce premier rassemblement de la saison, avec une nouvelle génération (après le 1er janvier 2000) sont positifs. Le staff a aimé l’ambiance et les séances de ce groupe pendant les huit jours passés ensemble. Ce qui n’est pas toujours une réalité pour une sélection, dont les joueurs ont conscience qu’ils ne sont que de passage avant d’aspirer à jouer chez les A (11 joueurs sont passés des Espoirs vers l'équipe A depuis 2017).

Ce mardi matin, toutes les personnes contactées ont décrit un vestiaire abattu et concerné par le résultat lundi soir. Malgré ce discours, l’équipe de France Espoirs doit faire mieux que son bilan en 2021 pour aller chercher une troisième qualification en phase finale d’un Euro de la catégorie en 2023. La réception de l’Ukraine (à Brest le 08/10) et le déplacement en Serbie (12/10) doivent relancer la machine.