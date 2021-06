Euro 2021: la Suisse dévoile sa tactique face à Mbappé

La sélection suisse redoute beaucoup l’attaquant de l’équipe de France et du PSG Kylian Mbappé, à trois jours du huitième de finale de l’Euro 2021 ce lundi à Bucarest (21h). Selon l’arrière droit Silvan Widmer, la Nati pourrait même défendre à deux sur le champion du monde.

Ce n’est pas parce qu’il est muet depuis le début de l’Euro que Kylian Mbappé n’inspire plus la crainte chez ses adversaires. A l’approche du huitième de finale de l’Euro 2021 entre l’équipe de France et la Suisse, la Nati redoute le réveil du meilleur buteur de Ligue 1. C’est en tout cas le cas de Silvan Widmer, qui pourrait se retrouver souvent face au champion du monde lundi soir à Bucarest.

Widmer : "On devra défendre à deux sur lui"

A 28 ans, le joueur du FC Bâle a souvent été le numéro 2 voire le numéro 3 au poste d’arrière droit. Mais sa rentrée convaincante face à l’Italie (défaite 3-0) lui a permis de gagner la confiance de son sélectionneur, Vladimir Petkovic, lequel l’a titularisé lors du dernier match du groupe A face à la Turquie (3-1). Le joueur de 28 ans peut donc espérer débuter aussi lundi face aux Bleus et Kylian Mbappé.

"Si je joue, il me faudra être intelligent et compter sur le soutien de toute l'équipe. J'aurai besoin d'un peu d'aide, a déclaré Widmer au quotidien suisse Le Matin. Cette équipe me fait me sentir bien. Et là, face à un tel joueur et un tel adversaire, on parle d'un niveau qui est le plus haut de notre sport. Mais je pense que ça va être dur pour lui (rires). Non, plus sérieusement, on devra défendre à deux sur lui. Tout seul, ce sera compliqué. Mais on ne s'y prépare pas différemment."

>> L'Euro en direct

"On était nombreux à vouloir plutôt tomber contre l’Allemagne"

Si Kylian Mbappé fait peur, c’est aussi le cas de toute l’équipe de Didier Deschamps. Les joueurs de la Nati auraient d’ailleurs préféré se frotter à l’Allemagne, qui défiera l’Angleterre mardi à Wembley. "Pour nous, le vrai 'derby', c’est bien davantage l’Allemagne, rappelle l’ex-joueur de Grenade et de l’Udinese. D’ailleurs, on était nombreux à vouloir plutôt tomber contre eux. Mais c’est vrai que pour moi qui joue à Bâle, la France n’est pas loin non plus. Mais il ne faut pas s’y tromper, les Français forment une des meilleures équipes au monde en ce moment. On va affronter les champions du monde en titre et c’est une super affiche !"