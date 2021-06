Equipe de France: Digne et Hernandez forfait contre la Suisse mais c'est plus rassurant que prévu

Lucas Digne et Lucas Hernandez, touchés mercredi lors du match nul de l'équipe de France contre le Portugal à l'Euro 2021, ont passé des examens dont les résultats sont moins inquiétants que prévus. Ils feront le voyage à Bucarest avant France-Suisse.

Un certain ouf de soulagement, après avoir craint le pire: les nouvelles sont meilleures que prévu - ou en tout cas moins mauvaises - pour Lucas Digne et Lucas Hernandez. Sortis touchés mercredi lors du match nul de l'équipe de France contre le Portugal à l'Euro 2021 (2-2), les deux latéraux ont passé des échographies à 14h. Les examens ont confirmé des blessures à la cuisse pour pour le premier et au genou pour le second.

Pas encore forfait pour le reste de l'Euro

Les deux joueurs sont forfait pour le huitième de finale des Bleus contre la Suisse lundi prochain. Mais les examens ont été plus rassurants que ce qui était prévu. Selon nos informations, les deux joueurs restent bien avec l’équipe de France et feront le voyage vendredi à Bucarest. Un point sera fait chaque jour pour le joueur d'Everton et celui du Bayern.

"Ça va être très compliqué. (...) Ce n'est pas bon signe", avait dans un premier temps estimé Didier Deschamps juste après la rencontre, concernant la blessure aux ischio-jambiers de Lucas Digne. Entré à la place de Lucas Hernandez, il avait dû sortir prématurément.

Une nouvelle qui laisse place à plus d'optimisme qu'il y a quelques heures concernant leur continuité dans cet Euro. Le groupe France a déjà perdu un élément avec le forfait pour le reste de la compétition d'Ousmane Dembélé. En prime, ce jeudi à l'entraînement, deux attaquants ont connu quelques pépins: Marcus Thuram, touché à l'adducteur droit, et Thomas Lemar, victime d'un gros contact avec Mike Maignan.