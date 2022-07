Euro 2022: sensation du début du tournoi, Geyoro avoue avoir passé "une année compliquée"

Grace Geyoro, auteure d’un triplé lors du premier match contre l’Italie à l’Euro 2022, est l’une des héroïnes du début de tournoi des Bleues. Présente en conférence de presse ce mercredi, à trois jours du quart de finale contre les Pays-Bas (samedi à 21h), la milieu de terrain a pourtant confié avoir passé une année délicate avec le PSG.

C’est l’une des nouvelles figures de l’équipe de France féminine. Grace Geyoro, auteure d’un triplé lors du premier match de poule des Bleues contre l’Italie au début de l’Euro 2022, s’est imposée comme une taulière de la sélection de Corinne Diacre, encore plus depuis la grave blessure de Marie-Antoinette Katoto. Avec l’équipe de France, la capitaine du PSG retrouve par ailleurs des couleurs, elle qui, comme elle l’a confié ce mercredi en conférence de presse, a vécu une année délicate avec le club de la capitale.

"C'est sûr que mon année a été compliquée, mais c’est une année où, comme je le dis souvent, j’ai beaucoup appris. Il y a eu beaucoup d’évènements. C’était ma première année en tant que capitaine du Paris Saint-Germain. Je pense que j’ai énormément appris, énormément grandi", a assuré Geyoro devant les journalistes, à trois jours du quart de finale des Bleues contre les Pays-Bas (samedi 21h).

Geyoro: "Besoin de retrouver l'équipe de France pour connaître un autre environnement"

Sans préciser sa pensée, la Française fait vraisemblablement référence aux événements extra-sportifs qui ont émaillé la saison du PSG, avec l’affaire autour de l’agression de Kheira Hamraoui ou encore les accusations envers Didier Ollé-Nicolle, auditionné par la police judiciaire de Versailles dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X pour "agression sexuelle" sur l'une de ses joueuses.

"J’avais besoin, aussi, de retrouver l’équipe de France pour connaître un autre environnement, et ça permet de pouvoir continuer à me développer. Aujourd’hui, je prends énormément de plaisir dans cette compétition, ça me fait du bien. Je vais continuer sur ma lignée, continuer à apprendre et à me développer."