Équipe de France: Grace Geyoro, l'héroïne des Bleues qui a failli manquer l'Euro

Triple buteuse face à l'Italie dimanche lors de la victoire (5-1) de l'équipe de France féminine à l'Euro 2022, Grace Geyoro revient de loin, elle qui a connu une grosse inquiétude pendant la préparation.

Grace Geyoro se souviendra un bon bout de temps de sa 50e sélection avec les Bleues. Au moment de sa sortie à la 67e minute, la milieu du PSG pouvait avoir le sourire. Non seulement l'équipe de France féminine se dirigeait vers un succès tranquille face à l'Italie pour son premier match de l'Euro 2022, mais la joueuse de 25 ans a été l'une des principales artisanes du succès de son équipe en inscrivant un triplé en 45 minutes. Son premier en carrière - club et sélection confondus - qui arrive à point nommé pour elle, sachant que la native de Kolwezi (RD Congo) n'avait joué aucun match de préparation des Tricolores. Un mois auparavant, elle quittait même l'entraînement en pleurs en raison d'une entorse au genou au début du stage.

"C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai réussi à me procurer pas mal d’occasions et à être efficace, s'est-elle félicitée en conférence de presse. J’ai été très bien servie aussi par mes coéquipières. Je suis assez satisfaite, mais c’est un gros travail collectif aussi." "Etiez-vous en état de grâce ?", l'interroge un journaliste. "Je me suis sentie bien, j’ai essayé de commencer le match de la meilleure manière possible, je me suis aussi bien préparée malgré ma petite blessure pour revenir à 100% pour le premier match."

Sa maman Angélique a elle aussi fait part de son émotion après le triplé de sa fille au micro de Canal+: "Je suis très très contente parce qu'on ne s'y attendait pas après sa blessure. Elle m'a fait un gros bisou. C'est à moi qu'elle dédie ses buts à chaque fois. Je suis une maman comblée et je suis sûre que les Bleues vont aller au bout."

Une revanche après l'échec du Mondial

Une performance également saluée par Corinne Diacre, qui n'a pas hésité à utiliser l'ironie. "Il faudrait qu’elle soit blessée plus souvent ! rigole-t-elle au micro de TF1 en après-match. Elle a été exceptionnelle, mais à l’image de l’équipe. Elle a été à la conclusion du travail de ses coéquipières. On a eu ce soir des performances individuelles de très haut niveau. Pourvu que ça dure !" Cette performance XXL de la milieu de terrain est aussi une revanche personnelle, puisqu'elle n'a quasiment pas joué lors du Mondial 2019 (cinq minutes en quatre matchs), la sélectionneure lui préférant Amandine Henry et Elise Bussaglia.

Une déception que la championne du monde U17 (en 2012) a vite effacé en s'installant petit à petit dans le 4-3-3 des Tricolores après la mise à l'écart de la Lyonnaise et la retraite de l'ancienne dijonnaise, confirmant tous les espoirs mis en elle. Considérée comme une valeur sûre du championnat de France à seulement 25 ans, Grace Geyoro s'est fait une place de choix au sein de son club, le PSG.

Le coeur de Paris

Si elle débute le football à Orléans à huit ans avec les garçons, dans le même club que son frère aîné, elle intègre rapidement le pôle féminin de Clairefontaine, avant d'être repérée par le club de la capitale en 2012. Auteure d'une ascension fulgurante, elle fait ses débuts en D1 à l'âge de 17 ans, lors de la saison 2014-2015. Profitant de la montée en puissance des Parisiennes, vice-championnes de France en 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, et doubles finalistes de la Ligue des champions (2015, 2017), Geyoro apparaît fréquemment dans l'équipe type de la saison et se construit même un palmarès (championne de France en 2021, Coupe de France en 2018 et 2022) et a passé un cap cette saison, en devenant capitaine à la suite du départ d'Irene Paredes au FC Barcelone.

Une marque de reconnaissance pour la meilleure milieu de terrain relayeuse de la décennie formée au PSG, internationale depuis 2017, alors qu'elle venait de souffler sa 20e bougie. Si elle a débloqué son palmarès avec son club, la joueuse de 25 ans veut désormais rêver plus grand avec l'équipe de France, et remporter un trophée majeur, après avoir soulevé deux Tournois de France (2020 et 2022), deux compétitions amicales.