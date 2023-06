Euro Espoirs; Cherki interrompt sa conférence de presse... à cause d'une crampe

Rayan Cherki a été contraint d'interrompre sa conférence de presse en raison d'une crampe en plein milieu d'une réponse après la victoire de l'équipe de France Espoirs face à la Suisse (4-1), mercredi à l'Euro.

Une petite scène amusante a animé la conférence de presse après la victoire de l'équipe de France Espoirs face à la Suisse (4-1), mercredi et la qualification des Bleuets pour les quarts de finale. Grand acteur de ce large succès, Rayan Cherki (19 ans) s'est exprimé face à la presse aux côtés de son sélectionneur Sylvain Ripoll. Mais il a été soudainement contraint de s'interrompre en plein milieu d'une réponse pour un petit pépin physique.

"C'est bizarre, il n'a pas couru, comment il peut avoir une crampe?"

Le Lyonnais a laissé apparaitre un sourire avant de se redresser sur son siège et de prévenir son interlocuteur: "attends deux secondes, j'ai une crampe!". Il s'est alors baissé pour tenter de soulager la contracture de sa jambe droite. Sylvain Ripoll n'a pas laissé passer l'occasion de chambrer son jeune attaquant de 19 ans. "C'est bizarre, il n'a pas couru, comment il peut avoir une crampe?".

Cela a bien amusé l'auditoire mais aussi Cherki, mort de rire avant de reprendre le fil de sa réponse. Cette crampe est certainement la résultante du bon match livré par le Lyonnais qui a obtenu le penalty de l'ouverture du score (transformé par Amine Gouir) avant de marquer le troisième but de son équipe après un joli numéro dans la défense suisse. Cela a permis aux Bleuets de conclure la phase de poule sur un sans-faute. Ils affronteront l'Ukraine dimanche en quarts de finale.

"Sur un match comme ce soir, il faut mettre en avant le collectif, s'est réjoui Ripoll. Tous les garçons avaient les même intentions de jeu, ils ont cette volonté d’amener de la fluidité de la vitesse. Même s’il ya eu quelques moments où on a été moins bien, les dix dernières minutes de la première mi-temps et les dix premières de la deuxième. Un match c’est fait de temps forts et faibles. Mais en gardant cette volonté d’être discipliné et de travailler ensemble, on sera performant. Quand on lâche ça, on est moins bon, malgré les qualités individuelles des joueurs."