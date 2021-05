Euro Espoirs: Ripoll justifie l’absence de Kamara dans la liste des 23

Le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll a expliqué sur RMC son choix de ne pas prendre Boubacar Kamara dans la liste des 23 pour la phase finale de l’Euro Espoirs.

Quand la concurrence est aussi dense chez les Espoirs, dans un secteur comme le milieu de terrain, mieux vaut ne pas se rater lors des semaines précédant l’annonce d’une liste. Sylvain Ripoll, le sélectionneur, a annoncé jeudi une liste impressionnante de 23 joueurs qui tenteront de à partir du 31 mai de remporter l’Euro de la catégorie. Au milieu de terrain, Ripoll a rappelé les Lyonnais Houssem Aouar et Maxence Caqueret, ainsi que le Monégasque Youssouf Fofana, impérial dans l’entrejeu d’une équipe qui est toujours en course pour le titre en Ligue 1.

Les choix du sélectionneur dans ce secteur de jeu ont fait une victime importante, le Marseillais Boubacar Kamara. Décevant lors de la phase de poules en mars, il n'a cette fois pas été choisi.

"C’est un poste très concurrentiel. C’est un secteur de jeu où on a effectivement beaucoup de très, très bons joueurs, dont Boubacar Kamara bien évidemment, cela confirme cette concurrence féroce, a expliqué le sélectionneur sur RMC. Maintenant, la liste n’est pas extensible. Après analyse et réflexion du moment, mes choix ont été ceux-là."

Ripoll: "Je suis obligé d'éliminer de très bons joueurs"

Incontournable en club, Kamara vit un contraste brutal en sélection cette saison. Titulaire lors de la défaite face au Danemark (0-1), le Marseillais n’a ensuite plus posé ses crampons sur le terrain après une presation décevante. Ce qui a forcément pesé dans les choix du sélectionneur: "Je tiens compte de tous les paramètres. Maintenant, honnêtement, ce premier match ne s’est pas bien passé, mais c’était une responsabilité collective. Mes choix ne s’arrêtent pas à ça. Le fait d’avoir beaucoup de très, très bons joueurs à ce poste-là, forcément c’est un casse-tête, et je suis obligé d’éliminer de très bons joueurs. C’est le cas sur ce rassemblement."

En l’absence de Boubacar Kamara pour ces phases finales de l’Euro Espoirs, Sylvain Ripoll ne s’interdit pas de changer son organisation défensive, pour passer deux à trois défenseurs centraux si les circonstances l’exigent: "On est resté dans une organisation avec deux défenseurs centraux depuis très longtemps maintenant, mais je ne m’interdis pas le cas échéant d’envisager une organisation à trois. Après, vous le savez, la difficulté en sélection, c’est qu’on n’a pas beaucoup d’entraînement. Et j’estime qu’un changement d’organisation en cours de route nécessite un minimum d’entraînement commun. C’est la raison pour laquelle il est plus difficile de passer à une autre organisation, mais je ne me l’interdis pas malgré tout."