Euro: les Espoirs avec Upamecano et Caqueret, sans Kamara

Sylvain Ripoll a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs sélectionnés pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs (31 mai-6 juin). Dayot Upamecano et Maxence Caqueret font leur retour, Boubacar Kamara n’est pas là.

Deux jours après Didier Deschamps, l’annonce de Sylvain Ripoll était aussi attendue. Le sélectionneur des Bleuets a donné la liste des 23 joueurs pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs. Et malgré l’absence majeure de Boubacar Kamara, elle a de l’allure, avec notamment les retours de Dayot Upamecano et Maxence Caqueret.

Les Bleuets doivent défier les Pays-Bas en quart de finale le 31 mai, quatre jours avant une éventuelle demi-finale face à l’Allemagne ou le Danemark. La finale est prévue le 6 juin à Ljubjana (Slovénie). Fin mars, l’équipe de France Espoirs avait décroché sa qualification pour les quarts, grâce à des victoires sur la Russie et l’Islande en poules, et ce malgré une défaite sur le Danemark en match d’ouverture.

Présents dans cette sélection, les Nantais Randal Kolo Muani et Alban Lafont pourraient manquer le quart de finale. Si le FC Nantes termine à la 18e place de Ligue 1, dont la dernière journée aura lieu dimanche, il aura un barrage aller-retour à disputer, les 27 et 30 mai. Or, l’équipe de France doit affronter les Pays-Bas le 31 mai à Budapest. En marge de cette annonce, Ripoll a ainsi révélé que les deux Nantais seront libérés pour aider leur club à se maintenir en Ligue 1, si besoin.

Des absences de marque: Kamara, Claude-Maurice, Guendouzi, Cherki...

Parmi les principaux absents de la liste, outre Kamara, Claude-Maurice, blessé, Guendouzi, Laurienté et Koundé (sélectionné avec les A), ne seront pas du voyage. Rayan Cherki attendra encore pour sa première convocation. A noter les retours de Diaby, Caqueret et Upamecano, ainsi que la présence de trois joueurs ayant déjà évolué en équipe de France A: Camavinga, Aouar et Ikoné.

La liste des 23 Bleuets:

Gardiens: Bertaud, Lafont, Meslier

Défenseurs: Badiashile, Dagba, Fofana, Kalulu, Konaté, Maouassa, Truffert, Upamecano

Milieux: Aouar, Camavinga, Caqueret, Faivre, Y. Fofana, Soumaré, Tchouameni

Attaquants: Diaby, Edouard, Gouiri, Ikoné, Kolo Muani