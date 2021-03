Euro Espoirs: sur quelle chaîne regarder France-Russie

L’équipe de France Espoirs a mal débuté son Euro jeudi avec une défaite face au Danemark (0-1). Les Bleuets doivent se reprendre ce dimanche à l’occasion de la 2e journée de leur groupe face à la Russie. Un match à suivre à 21h sur France 4.

La belle génération des Bleuets est en danger à l’Euro Espoirs. Jeudi, l’équipe de France U23 a très mal débuté sa compétition en s’inclinant d’entrée face au Danemark (0-1). Les joueurs de Sylvain Ripoll doivent ainsi se reprendre ce dimanche à l’occasion de la 2e journée face à la Russie. Un match à suivre à 21h sur France 4. Un match également à vivre en direct à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

La Russie en tête du groupe

Décevants face aux Danois, les Bleuets devront prendre des points face à des Russes qui ont parfaitement réussi leur entrée en matière. Dans le sillage de Fedor Chalov, l’attaquant du CSKA Moscou, la Russie a nettement dominé l’Islande (4-1). C’est un gros morceau qui attend donc Eduardo Camavinga et ses coéquipiers. Cadre de cette équipe, Jules Koundé a d’ailleurs sonné le réveil en estimant que la prestation tricolore avait été décevante.

"Ce que l’on a produit de notre côté a été nettement insuffisant. Ils nous ont laissé le ballon et on s'est un peu endormi avec. Globalement, on a manqué de solutions et de mobilité dans les déplacements, il n'y avait pas assez de solutions pour le porteur, a jugé le défenseur formé à Bordeaux. Le manque de mouvement dans toutes les lignes, de courses, notamment dans la profondeur, a été le point noir de notre match. Nous n'avons pas joué sur les points faibles de leur défense que nous avions pourtant identifiés avant. On s'est fait punir en seconde période, c'est une chose, mais nous n'avions pas fait ce qu'il fallait avant tout simplement. C'est très décevant de notre part. Nous n'avons pas été au niveau de la compétition, on n'a rien créé, ce n'est pas acceptable." Session de rattrapage donc ce dimanche face à la Russie.