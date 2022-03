FFF: "Il peut avoir sa chance", la possible candidature de Platini divise

INFO RMC Sport - Michel Platini a lancé jeudi sur RMC l’idée d’un retour au sein du football français. La sortie médiatique de l’ancien président de l’UEFA provoque des réactions variées au sein de la Fédération française de football.

Le 14 septembre 2016, à Nyon en Suisse. Date de la dernière apparition de Michel Platini dans une instance du football, au siège de l'UEFA, lors de l'élection de son successeur Aleksander Ceferin comme président. La fin soudaine de ses rêves d’un troisième mandat après les révélations du QatarGate et d'un "paiement déloyal" de 1,83 million d'euros par Sepp Blatter, patron de la FIFA.

Aujourd'hui à la retraite, Michel Platini garde un regard avisé sur le football français et ses organismes. D'abord grâce à ses amis comme Jamel Sandjak, le président de la Ligue Paris Île de France, ou encore Marc Keller, Président du Racing Club de Strasbourg.

"Si on vient me chercher, il faut réfléchir. Je ne demande pas à ce qu'il y ait un mouvement populaire." déclarait jeudi l'ancien dirigeant dans l’émission Rothen s'enflamme sur RMC au moment d'évoquer un possible retour au premier plan, à la tête de la FFF.

"Platini a besoin qu'on l'aime"

Le fruit d'une réflexion toute récente amenée par les proches de l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France selon les informations de RMC Sport. "Son entourage lui a mis dans la tête qu'il faut qu'il revienne. Pour rendre service. Pour terminer le mandat de Le Graët ou prendre le relais. Mais il attend un geste", confie une première source. "C'est pas du tout quelque chose qui sort de nulle part. Ce n'est pas impossible! Quand tu es Platini tu ne peux pas dire autre chose que 'venez me chercher'. Platini a besoin qu'on l'aime et que l'on reconnaisse le talent qu'il a toujours eu. D'ailleurs, c'est dommage que personne ne l'ait sollicité avant...", ajoute un autre proche.

Sans cette main tendue, difficile pour l'instant d'imaginer un retour sur le devant de la scène de l’ex-international aux 72 sélections avec la France. Mais ces mots prononcés ne sont pas non plus passés inaperçus, au siège de la FFF où les avis demeurent très partagés.

"Il n'est pas sorti complètement des affaires judiciaires et ce n'est pas vraiment l'avenir. Je verrais beaucoup plus Keller", confie un premier membre de la fédération. Pour d'autres, ces déclarations ne sont pas anodines. "J'ai l'impression qu'il n'a plus envie de s'y coller au fond de lui. Je pense qu'il jette des petites pierres pour montrer qu'il est toujours dans le paysage", ajoute un proche de l’instance.

Mais une autre partie de la Fédération voit en ses mots une vraie possibilité. "Il a envie de se rendre utile. C'est dans ce domaine qu'il est le meilleur. Le message qu'il envoie c'est qu'il va falloir travailler la succession. Il se passe tellement de choses au niveau du football français, un expert comme lui cela peut évidemment servir", assure une nouvelle source. Mais pour connaître le nom du successeur de Noël Le Graët il faudra sans doute attendre mars 2024, soit la fin de son quatrième mandat. "Tout est possible. Avec une bonne campagne d'image avant, il peut avoir sa chance", conclut une dernière source.