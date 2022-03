"Il n'a pas pris position, il a pris ma place", le gros tacle de Platini contre Le Graët

Invité exceptionnel de Rothen s'enflamme ce jeudi, Michel Platini est revenu sur l'absence de soutien de la FFF lors de ses affaires ces dernières années. L'occasion pour l'ancien meneur des Bleus de tacler Noël Le Graët.

Michel Platini regardera le match amical vendredi entre la France et la Côte d'Ivoire à la télévision. Pourtant s'il habite non loin du Stade Vélodrome, où se déroulera la partie, l'ancien numéro 10 des Bleus n'a pas été invité par la Fédération française de football. dont il fut à une époque vice-président (en 2001).

Président ensuite de l’UEFA (2007-2015), Michel Platini a été rattrapé par plusieurs affaires, l'empêchant de candidater pour la FIFA. La FFF n'avait pas soutenu son ancien vice-président. "Il n'a pas pris position, il a pris ma place", a taclé Michel Platini à propos de Noël Le Graët, invité exceptionnel de Rothen s'enflamme ce jeudi. "J'étais vice-président de la FIFA, qui sait qui est membre à la FIFA maintenant?", a souligné Platini pour s'expliquer.

Platini ne ferme pas la porte pour la présidence de la FFF

Quant au fait de savoir si Michel Platini aimerait prendre la place de Noël Le Graët à la tête de la FFF, l'ancien joueur de la Juventus n'en fait pas une priorité pour l'heure. "Pour l’instant il y a un président. Si c’est de moi-même non mais si on vient me chercher il faut réfléchir. Je ne demande pas un élan populaire. On verra comment ça se passe, a commenté Platini. C’est compliqué. Il faut aller aux élections, travailler, bouger, aller voir les gens, avoir un programme. J’ai été vice-président de la Fédération française de football et président de l’UEFA donc je connais tout ça."

Le mandat de Noël Le Graët expirera en 2024. "J’ai 67 ans. Je suis à la retraite. Je me suis retiré de toutes mes affaires (…) J’ai pris un peu de recul, a indiqué Platini. Je suis passionné par le jeu et les joueurs. Il me faut quelque chose de nouveau pour que je me relance quelque part."