Finlande-France: une dernière victoire pour les Bleus en 2021, grâce au duo Benzema-Mbappé

Déjà assurée d'aller au Qatar, l'équipe de France a terminé ce mardi soir sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 par une victoire en Finlande (2-0), grâce à des buts de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

C’était le dernier match de l’équipe de France en 2021, et donc le dernier avant les fêtes de fin d’année. Mais ce mardi soir, trois jours après la distribution de buts et de belles actions contre le Kazakhstan (8-0), les Bleus ont mis du temps à gâter leurs supporters. Longtemps timorés, voire bousculés, dans un match il est vrai sans enjeu pour eux, les hommes de Didier Deschamps ont tout de même fini par gagner en Finlande (2-0), grâce à des buts de Karim Benzema et Kylian Mbappé dans la dernière demi-heure.

Déjà qualifiée pour le Mondial 2022, la France a donc conforté sa place de leader du groupe D devant l'Ukraine, qui en s'imposant en Bosnie (2-0) a dépassé la Finlande sur le fil, pour se hisser en barrages.

Des changements peu convaincants

Deschamps, qui a dit lundi sa volonté de "respecter le jeu et l’adversaire", et donc de ne pas balancer cette rencontre en faisant trop tourner, avait procédé à cinq changements par rapport à samedi. Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, N’Golo Kanté et Karim Benzema sont ainsi sortis du onze, au profit de Léo Dubois, Kurt Zouma, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby. Mais ces derniers n’ont pas franchement marqué de points…

Si Zouma a été solide sur la gauche de la défense à trois, les autres ont été discrets – même Tchouaméni, pourtant à l’aise depuis ses débuts chez les Bleus – voire en difficulté. On pense notamment à Léo Dubois, qui a vécu une première période particulièrement compliquée jusqu’à sa blessure avant la pause, probablement une déchirure à l’arrière de la cuisse droite. Du coup, Benjamin Pavard, encore laissé sur le banc au coup d'envoi, a pu jouer toute la deuxième période dont 35 minutes... dans l'axe.

La rencontre a également été marquée par l'entrée à la 68e de Mattéo Guendouzi, qui a ainsi honoré à 22 ans sa première sélection. Sans toucher énormément de ballons, le Marseillais a eu le mérite de montrer de l'envie.

Sans Benzema, une attaque longtemps raplapla

Pour la troisième fois seulement depuis son retour chez les Bleus début juin, soit sur les 13 derniers matchs, Karim Benzema n’était pas titulaire ce mardi. Et cela s’est senti. Face à une défense regroupée, Antoine Griezmann a d'abord eu beaucoup de mal à trouver Moussa Diaby – trop peu mobile – et Kylian Mbappé. Alors le Parisien a tenté de se créer des occasions tout seul (25e, 29e). Sans trouver la faille, mais en essayant, au moins.

Le remplacement de Diaby par l'avant-centre du Real Madrid à la 56e, conjugué à l'entrée de Kingsley Coman à la place de Jules Koundé, a instantanément changé la physionomie le match. Dix minutes après son apparition sur la pelouse, "KB9" s'est offert un joli une-deux avec Mbappé, puis a ouvert son pied droit pour débloquer, avec un petit contre heureux, la partie (1-0, 66e). Et encore dix minutes plus tard, Mbappé a déposé Vaisanen sur le côté gauche pour enrouler une superbe frappe du droit (2-0, 76e).

Une série d'invincibilité qui se poursuit

En battant la Finlande, l'équipe de France a porté sa série d'invincibilité en matchs officiels (donc sans les amicaux, et sans compter les tirs au but contre la Suisse à l'Euro) à 27 rencontres. Cela permet aux Bleus d'égaler un vieux record dans ce domaine (27 matchs aussi entre 1994 et 1997).

Pour espérer le battre, il faudra maintenant attendre le prochain rassemblement international, en mars 2022. Dispensés de barrages, les Tricolores iront peut-être disputer un tournoi amical au Qatar, comme l'a laissé entendre le président de la FFF Noël Le Graët. Une répétition, avant les choses (très) sérieuses, dans tout juste un an.

Le classement final du groupe D :

1. France, 18 pts

2. Ukraine, 12 pts

3. Finlande, 11 pts

4. Bosnie-Herzégovine, 7 pts

5. Kazakhstan, 3 pts