France-Allemagne: "Il m'a un peu mordu", Pogba raconte l'incident avec Rüdiger

Mordu, ou du moins mordillé par Antonio Rüdiger mardi soir lors France-Allemagne (1-0) à l'Euro, Paul Pogba n'a pas voulu en rajouter après la partie. Proche du défenseur de Chelsea, le milieu tricolore a demandé à ce qu'il ne soit pas sanctionné.

Antonio Rüdiger est un homme surprenant. Défenseur rugueux - il avait d'ailleurs promis de jouer "sale" avant la partie -, l'international allemand a parfois du mal à gérer ses émotions sur le terrain. On l'a bien vu mardi soir, en toute fin de première mi-temps de France-Allemagne (1-0).

Juste avant la pause (45e), sur une phase de touche, Rüdiger s’est glissé dans le dos de Paul Pogba pour... le mordre dans le haut du dos. Ou le mordiller, du moins. Le tout en lui attrapant la poitrine de manière assez brusque. Le milieu de terrain français a alors poussé un cri de surprise - ou de douleur - en se plaignant auprès du quatrième arbitre. Qui, comme ses collègues, n'a pas bronché.

"Je ne veux pas qu’il soit suspendu"

Si la séquence a interpellé, elle n'a visiblement pas traumatisé Pogba. Après sa prestation XXL, l'international français n'a pas voulu jeter d'huile sur le feu en conférence de presse. "Toni, c’est un ami à moi, a précisé le joueur de Manchester United. Sur le terrain, il y a eu un petit accrochage, vous avez vu les vidéos je pense. Maintenant c’est fini, je ne suis pas là pour qu’il soit suspendu ou quoi, c’est passé. Je pense qu’il m’a un peu mordu, même si c’est peut-être amical vu qu’on se connaît bien. J’ai senti ça, je l’ai déclaré à l’arbitre, après c’est à lui de prendre une décision. Moi je veux juste qu’on joue au foot, l’arbitre ne lui a pas mis de rouge et tant mieux, c’était un beau match pour tout le monde. Je ne veux pas qu’il soit suspendu a posteriori. A la fin du match on s’est embrassé, et voilà."

Reste maintenant à voir si l'UEFA va clore le chapitre, comme le demande Pogba, ou si elle va s'intéresser d'un peu plus près au geste de Rüdiger. Un geste par ailleurs condamné outre-Rhin. "A l'heure du VAR, on peut s'estimer heureux que Pogba ait seulement poussé un cri et qu'il n'en ait pas rajouté, a observé le milieu de Gladbach Christoph Kramer, consultant pour la ZDF. Au ralenti, on voit bien qu'il y a eu une morsure. C'est un geste assez stupide." Une opinion partagée par l'ancien défenseur central Per Mertesacker: "Je ne comprends absolument pas ce comportement, s'est-il étonné. Nous devons faire attention. Au lieu de grignoter nos adversaires, nous ferions mieux de remporter nos duels."