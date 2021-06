Equipe de France: le match XXL de Pogba contre l'Allemagne

Impeccable à la récupération, à la création, et exemplaire dans l'attitude, Paul Pogba a survolé les débats mardi soir lors de France-Allemagne (1-0) en ouverture de l'Euro. Une très bonne nouvelle pour les Bleus, tant le milieu de terrain avait été précieux dans la conquête du titre en Russie.

Il y a les joueurs, brillants avec leur club tout au long de la saison, portés aux nues par les supporters locaux, qui peinent à élever leur niveau de jeu - ou même à le maintenir - une fois le maillot de l'équipe nationale enfilé lors d'une grande compétition internationale. Et il y a Paul Pogba. Le gars sûr des Bleus, l'homme des grands rendez-vous.

Régulièrement dans le dur ces deux dernières années à Manchester United, parce qu'il a été blessé à une cheville, mais aussi parce que ses prestations n'ont pas toujours été à la hauteur de son statut, le milieu de terrain tricolore (28 ans) semble avoir retrouvé au meilleur moment son meilleur niveau, lui qui avait été l'un des grands artisans du titre lors du Mondial 2018.

Un trophée d'homme du match amplement mérité

On en avait eu un aperçu lors des matchs de préparation contre le Pays de Galles et la Bulgarie, on en a eu la confirmation mardi soir, contre l'Allemagne en ouverture de l'Euro (1-0). Face à Toni Kroos ou Ilkay Gündogan, tout sauf des peintres, la "Pioche" a signé un petit chef d'oeuvre. C'est lui qui a subi le plus de fautes (4), lui qui a touché le plus de ballons côté bleu (78), lui qui a disputé le plus de duels (20, dont 13 gagnés), et lui qui a récupéré le plus de ballons (12). Et s'il n'a pas marqué, sa puissante tête sur corner aurait bien pu faire mouche (16e).

Il y a aussi tout ce qu'on ne peut comptabiliser: ses efforts incessants, son sens du placement, son sang-froid, même quand Antonio Rüdiger lui a mordillé le dos (45e), son leadership - extrêmement rassurant pour ses équipiers dans les moments forts de la Mannschaft - et puis ses passes... Ses caviars, même. Notamment cette délicieuse ouverture de l'extérieur pour Lucas Hernandez sur le but français (20e). Une sorte d'avant-dernière passe décisive qui n'apparait pas dans les bilans de la partie, mais qui n'est pas passée inaperçue.

Forcément, avec tout ça, difficile de ne pas le désigner homme du match à Munich. Et c'est donc avec un petit trophée individuel que Paul Pogba a quitté l'Allianz Arena. "La prestation de l'équipe, c'est le plus important, a-t-il sobrement lâché après avoir assommé l'Allemagne. Sans eux, je n'aurais pas été aussi performant. Ils m'ont aidé, ils ont tous fait les efforts. Cette victoire est pour tout le monde, ceux qui sont sur le banc aussi et dans les tribunes à nous supporter. Tout le monde parlait sur notre statut de favori, notre attaque, le groupe de la mort. On doit assumer notre statut avec humilité." Parfois perçu comme arrogant à Manchester, à cause de son style, de sa gestuelle, le champion du monde a renfilé son costume d'employé modèle. Et il lui va très bien.