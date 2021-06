France-Allemagne: les Bleus mettront un genou à terre avant le coup d’envoi

Hugo Lloris a annoncé ce lundi que les joueurs de l’équipe de France poseront un genou sur la pelouse de Munich, ce mardi, avant le coup d’envoi de leur premier match de l’Euro face à l’Allemagne (21h). Une manière d’afficher leur opposition au racisme et aux discriminations, comme les Anglais ou les Belges l’ont fait ces derniers jours.

Un geste fort et symbolique pour marquer les esprits. Les joueurs de l’équipe de France ont décidé de poser un genou à terre avant leur premier match de l’Euro face à l’Allemagne, ce mardi à Munich (21h). "Oui, c’est prévu", a révélé Hugo Lloris en conférence de presse.

A l’image de leur capitaine, les Bleus vont reprendre la célèbre posture de Colin Kaepernick, l’ancien joueur de NFL, pour dénoncer le racisme et les discriminations. Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, né aux États-Unis et popularisé dans le monde après le décès de George Floyd, un homme noir tué l’an passé par un policier blanc à Minneapolis.

Les Anglais continueront malgré les sifflets

Reste à savoir quelle sera la réaction du public de l’Allianz Arena de Munich, où 2.451 supporters français sont attendus. Les joueurs anglais se sont agenouillés avant leur match face à la Croatie, dimanche à Wembley (1-0). Et des spectateurs les ont sifflés, pendant que d’autres ont applaudi.

Malgré l’hostilité de certains fans, Gareth Southagte, le sélectionneur des Three Lions a fait savoir que son équipe continuerait à exprimer de cette manière son opposition au racisme. "Si vous ne comprenez pas ce que signifient le genou à terre et la cause qu’il y a derrière, c’est vraiment très décevant", a déclaré Raheem Sterling, buteur face aux Croates, à la radio talkSPORT.

Les Belges conspués en Russie

Les joueurs de la Belgique, eux aussi, ont décidé de poser un genou à terre durant cet Euro. Leur initiative a été accueillie par une véritable bronca à Saint-Pétersbourg, samedi, avant leur succès face à la Russie (3-0). Une scène similaire à celle qui a eu lieu à Budapest, la semaine dernière, lors du match amical entre la Hongrie et l’Irlande (0-0). Le public du stade Ferenc-Puskas, où les Bleus joueront leur deuxième match de l'Euro (samedi à 15h), a littéralement conspué les Irlandais lorsqu’ils se sont agenouillés.