Equipe de France: "Mbappé et Giroud, c'est derrière nous", assure Lloris

Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France, est passé ce lundi en conférence de presse. Le portier est notamment revenu sur l'épisode entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, qui a perturbé ces derniers jours la tranquilité des Bleus, avant leur entrée en lice ce mardi dans l'Euro, face à l'Allemagne (21h).

L'équipe de France a rendez-vous ce mardi à Munich, pour y défier l'Allemagne (21h) pour le début de l'Euro. L'occasion de tourner la page de la préparation, perturbée ces derniers jours par ce que Kylian Mbappé a qualifié ce dimanche de "broutilles", revenant sur les déclarations d'Olivier Giroud qui l'ont quand même "affecté".

Après le dernier match amical face à la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud s'éait plaint "des ballons qui n'arrivent pas", une référence à sa relation avec Kylian Mbappé, sans toutefois le nommer. Et ce qui a gêné l'attaquant parisien, c'est d'apprendre le ressenti de son coéquipier par voie de presse.

"Plus de bruit à l'extérieur qu'en interne"

Ce dimanche, Kylian Mbappé est passé en conférence de presse pour s'exprimer et revenir sur cet épisode et donnant son avis sur le sujet. Ce lundi, le capitaine Hugo Lloris a sifflé la fin de la récréation. "Pour être honnête, ça a fait beaucoup plus de bruit à l'extérieur qu'en interne. Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont eu une discussion au lendemain du match mais il n'y a rien d'anormal, a lancé le gardien de l'équipe de France. C'est un petit différend mais ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire."

Une semaine après leur dernière rencontre amicale, l'équipe de France commencera donc l'Euro, face à l'Allemagne, un sérieux adversaire mais en reconstruction. "Mais en aucun cas, ça n'a affecté l'équipe ou le collectif parce que les choses ont été prises de la bonne manière, a assuré encore Lloris. Kylian a ressenti le besoin de s'exprimer. Maintenant c'est derrière nous et place au jeu et à la compétition."

Après l'Allemagne, les Bleus affronteront ce samedi la Hongrie, à Budapest. Le 23 juin prochain, toujours à Budapest, la France retrouvera le Portugal pour son dernier match de la phase de groupes. Et en principe, Kylian Mbappé devrait être aligné en attaque avec Karim Benzema, tous les deux soutenus par Antoine Griezmann.