France-Angleterre: la compo probable des Bleus, avec le même onze attendu que contre la Pologne

Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, l'équipe de France devrait logiquement se présenter, samedi en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre, avec le même onze de départ que contre la Pologne en huitième.

On ne change pas une équipe qui gagne. C’est visiblement le credo suivi par Didier Deschamps. Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, l'équipe de France devrait se présenter, samedi (20h) en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre, avec le même onze de départ que face à la Pologne en huitième.

Autrement dit, la ligne défensive sera formée devant Hugo Lloris de Jules Koundé et Theo Hernandez dans les couloirs, avec Raphaël Varane et Dayot Upamecano dans l’axe. Au milieu de terrain, Antoine Griezmann est à nouveau attendu dans un rôle de relayeur avec Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot à ses côtés. Pas de changement non plus en attaque. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé devrait logiquement entourer le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud.

Champions du monde en titre, les hommes de Deschamps ont sorti la Pologne au tour précédent (3-1), après avoir décroché la première place du groupe D devant l'Australie, la Tunisie et le Danemark. Les Anglais, eux, ont fait le plein de confiance en collant un 3-0 au Sénégal en huitièmes. Ils avaient auparavant battu l'Iran et le pays de Galles, et concédé le nul face aux Etats-Unis.

Le vainqueur de ce duel très attendu entre la France et l'Angleterre affrontera ensuite le Portugal ou le Maroc pour une place en finale de ce Mondial 2022 au Qatar.

La compo probable des Bleus :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot -Dembélé, Giroud, Mbappé