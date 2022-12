France-Argentine: ce que Macron a dit à Mbappé pour tenter de le réconforter

"J'étais aussi triste que lui", a confié le président de la République après son accolade avec Kylian Mbappé, dévasté par le résultat de la finale qui a titré l'Argentine de Lionel Messi à la Coupe du monde face à la France.

C’est l’une des images fortes de cette finale France-Argentine (3-3, 4 tab à 2) riche en émotions, le président de la République descendant des tribunes pour aller à la rencontre d’un Kylian Mbappé abattu. A plusieurs reprises, le chef de l’Etat a glissé des mots à l’oreille du prodige de Bondy, auteur d’un triplé qui n’aura pas permis à la France de l’emporter contre l’Argentine, victorieuse aux tirs au but.

"J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers"

"Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans, a confié Emmanuel Macron au micro de RMC et BFMTV. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il a gagné une Coupe du monde, il a fait une finale. J'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport."

Le président de la République a vibré devant le spectacle rare que les deux équipes ont offert dans cette finale. Longtemps absente et menée 2-0 à la pause, l’équipe de France a repris espoir après la réduction du score de Mbappé sur penalty, avant d’échouer aux tirs au but, une séance qu’elle aurait pu éviter si Kolo Muani avait trompé Martinez.

"On était très loin à la fin de la première période. C'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça mais c'est très rare dans l'histoire du foot, a réagi Emmanuel Macron. On est remontés formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Mbappé mais toute l'équipe. On a retrouvé la faim. J'y ai immensément cru. Après on a fait un deuxième miracle en revenant de nulle part. Et on a eu la balle de match."