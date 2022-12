France-Argentine: Pogba et Kanté dans la délégation de Macron pour la finale, Domenech assistera aussi au match

Champions du monde 2018 mais contraints de déclarer forfait pour cette édition 2022, Presnel Kimbempe, N'Golo Kanté et Paul Pogba seront au Qatar dimanche pour voir la finale France-Argentine. Plusieurs sportifs et personnalités ont été invités par Emmanuel Macron d'un côté et la FFF de l'autre.

Il y aura du beau monde dans les tribunes du stade de Lusail, ce dimanche, pour la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (16h heure française). Déjà présent mercredi pour la demi-finale face au Maroc (2-0), Emmanuel Macron fera de nouveau le déplacement au Qatar pour soutenir les Bleus. Plusieurs invités accompagneront le président de la République dans son avion pour Doha.

Il a notamment convié la chanteuse d'opéra Farrah El Dibany, qui avait interprété La Marseillaise au Champ-de-Mars au moment de sa réélection en avril dernier, mais aussi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, l’arbitre Stéphanie Frappart, le directeur du recrutement de l’OL Bruno Cheyrou, l’ancienne internationale française Laure Boulleau, l’ex-boxeur Brahim Asloum, le judoka Teddy Riner et deux jeunes de 18 ans de l’aide sociale.

Diacre, Fournier, Domenech...

Ils rejoindront la délégation déjà sur place au Qatar composée notamment de Presnel Kimbempe, N’Golo Kanté et Paul Pogba. Tous les trois titrés en 2018 en Russie, ils ont dû déclarer forfait pour le Mondial qatari sur blessure. L’avion de la délégation repartira dimanche après le match. Emmanuel Macron restera la nuit à Doha. Il est ensuite question qu’il enchaîne par la Jordanie sans repasser par la France. Il est aussi prévu que Christopher Nkunku soit présent en tribunes pour le match.

Deux vols affrétés par la FFF, avec des invités conviés pour la finale, ont par ailleurs quitté l'aéroport de Roissy-CDG en début d'après-midi avec du retard au décollage en raison de chutes de neige et du dégivrage des appareils. Un premier avion Airbus A330 s’est envolé avec 150 personnes à son bord. Des élus de la fédération du Comex, de la LFP et la LFA, de la Haute Autorité mais aussi des présidents de Ligues et de Districts qui ont répondu favorablement à l'invitation de Noël Le Graët.

Sans oublier une quinzaine d'ex-internationaux du titre de champion d'Europe et des JO de 84 ainsi que des membres du comité directeur du CIF, le club des internationaux français. La direction technique est représentée par son directeur Hubert Fournier. La sélectionneure des Bleues Corinne Diacre est aussi là. Les familles du football sont représentées comme l'UNECATEF et son président Raymond Domenech, l'UNFP et son président réélu Philippe Piat. Il y a en plus quelques invités comme Pascal Boniface et des représentants des partenaires de l'équipe de France.