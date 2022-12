France-Maroc: Pogba totalement sous le charme de "Griezmannkanté"

Forfait pour la Coupe du monde 2022, Paul Pogba demeure un fidèle supporter de l'équipe de France pendant la compétition au Qatar. Après la victoire en demi-finale contre le Maroc, le milieu de terrain a salué la performance d'Antoine Griezmann qu'il a comparé à N'Golo Kanté.

Malgré une avalanche de blessés avant le début de la Coupe du monde, l'équipe de Farnce est parvenue à se qualifier pour la finale et affrontera l'Argentine dimanche au Qatar (16h en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport). Forfait pour le tournoi, Paul Pogba fait partie des nombreux supporters des Bleus et a suivi avec attention la demi-finale remportée ce mercredi face au Maroc (2-0). Le champion du monde 2018 a visiblement particulier apprécié la performance d'Antoine Griezmann, repositionné dans l'entrejeu en l'absence de 'La Pioche' et d'un certain N'Golo Kanté.

"Griezmannkanté", s'est enflammé Paul Pogba via un message posté sur les réseaux afin de saluer le gros match du meneur de jeu tricolore contre les Lions de l'Atlas. Reculé d'un cran par Didier Deschamps pendant le Mondial, Antoine Griezmann a en partie réussi à faire oublier les forfaits des deux habituels tauliers du milieu.

>> France-Maroc (2-0)

Paul Pogba impressionné par Antoine Griezmann contre le Maroc © DR Instagram

Griezmann homme du match mais déjà focus sur la finale

Véritable leader de l'équipe de France face au Maroc et depuis le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann est rentré mercredi à l'hôtel avec le trophée d'homme du match de la demi-finale. Omniprésent quand il a fallu remonter le ballon pour apporter le danger dans le camp adverse (8 ballons touchés dans la surface marocaine), le milieu des Bleus et de l'Atlético a aussi été l'un des meilleurs joueurs français dans le secteur défensif avec notamment quatre dégagements sur des situations chaudes.

"Il a encore fait un grand match. Il a beaucoup d’abattage, un gros travail défensif et puis à chaque fois qu’il reçoit le ballon il essaie d’orienter le jeu de l’équipe, s'est enthousiasmé Jules Koundé après la demie. C’est un plaisir et on est très content."

Dimanche face à l'Argentine, c'est bien avec le trophée du Mondial que le numéro 7 des Bleus compte bien repartir. Champion du monde en 2018, 'Grizi' n'a qu'un seul objectif: doubler la mise en 2022.

"Après le match contre la Belgique je pleurais. Là, je suis plus concentré à dimanche déjà qu'à fêter le fait d’être en finale, a prévenu le héros du soir après la qualification tricolore. Donc voilà, un peu les pieds sur terre, il faut être focus à bien récupérer et préparer le match de dimanche dès jeudi."